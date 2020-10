COVID: a Orta Nova chiusi uffici comunali e scuola pubblica infanzia

Orta Nova, 12 ottobre 2020. Covid_19: chiusi al pubblico gli uffici comunali di Orta Nova, come da disposizione di servizio del Sindaco per “misure urgenti volte a contrastare la diffusione dei contagi“.

La ragione, come si legge nel testo del provvedimento, sarebbe proprio l’allarmante aumento dei casi registrato nel comune capofila dei Cinque Reali Siti. Chiusa, inoltre, nel corso della mattinata una sezione della Scuola dell’Infanzia “L. Pirandello” e mandati a casa i bambini per presunta notizia ufficiale di un caso di positività riscontrato nel personale docente.

Sembra, inoltre, che anche in centri privati, come l’Istituto San Tarciso, siano ormai stati riscontrati casi tra gli ospiti della comunità, anziani che stabilmente vivono in tale realtà.

Preoccupante sarebbe anche la situazione nel piccolo comune di Ordona, dove, come da bollettino regionale di ieri, sarebbero stati riscontrati casi per un numero compreso nella fascia 11-20.

