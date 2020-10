Covid, insegnante positiva: chiusa scuola nel Foggiano

Poggio Imperiale (Foggia) 12 OTT. 2020 – “Cari genitori e cari alunni, Vi comunico che domani (oggi ndr.) sarà emessa un’ Ordinanza Sindacale di chiusura del plesso “E. De Amicis”, che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, per i prossimi tre giorni, a causa del riscontro di una positività al COVID 19 in un’insegnante(non residente a Poggio Imperiale). Questo è un provvedimento di carattere interlocutorio in attesa di meglio conoscere l’entità del fenomeno. Ad ogni buon conto Vi comunico anche che la situazione è già sotto controllo da parte del SISP della nostra ASL Foggia. I contatti sono stati comunicati allo stesso servizio che provvederà a attivare tutte le procedure del caso. Io invito tutti ad osservare scrupolosamente le norme, ormai note, per evitare il diffondersi del contagio. Vi prego di tenere un atteggiamento responsabile e sereno, senza allarmismi e/o fughe in avanti che possono solo nuocere alla nostra comunità. Domani sarà effettuato un intervento straordinario di disinfezione di tutto l’edificio “E. De Amicis”. Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi auguro buona serata!”

Lo comunica il Sindaco di Poggio Imperiale (Foggia) Alfonso d’Aloiso.