Dall’estate all’autunno in 24 ore. Maltempo nel Gargano: migliora mercoledì

(3bmeteo). Meteo Puglia: un’ampia circolazione depressionaria interessa l’Italia centro-meridionale, alimentando condizioni di spiccata instabilità atmosferica su Puglia, Basilicata e Molise. Attese precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, a tratti anche di forte intensità specie su Tarantino e Salento specie meridionale. Temperature in generale diminuzione, più marcata nei valori diurni. Venti meridionali, in rotazione e rinforzo dapprima da Ponente e poi da Maestrale nella seconda parte del giorno. Mari da mossi a molto mossi.

MARTEDI’ : la circolazione depressionaria si allontana lasciando spazio a correnti fresche di Maestrale-Tramontana che rinnoveranno ancora variabilità con possibilità di qualche fenomeno su Termolese, Puglia adriatica e Salento. Tendenza a miglioramento dalla serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare da molto mosso a mosso.

MERCOLEDI’: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul materano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Mare mosso.

Leggi news