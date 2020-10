Dirigente “Non ci sono nuovi casi Covid al Poerio di Foggia”

Foggia, 12 ottobre 2020. “Al Poerio ci sono state delle positività al Covid ma nulla è cambiato rispetto a venerdì 9 ottobre 2020. Ad oggi non ci sono altri casi“. E’ quanto comunica a StatoQuotidiano la dirigenza scolastica del Poerio di Foggia – Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale.

Come si ricorderà, lo scorso 9 ottobre, era stata disposta “a partire dal giorno 10 ottobre 2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Foggia (..) “la sospensione delle attività didattiche in presenza per le seguenti classi: 1 AL , 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 1DL, 2DL, 3DL, 4DL, 5DL, 2EL, 3EL, 4EL, 5EL“, del .

“I docenti delle classi coinvolte presteranno servizio in modalità DDI“. “Tanto si rende necessario – aveva scritto la dirigente scolastica Enza Maria Caldarella – per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica dell’intera comunità scolastica e delle loro famiglie“.