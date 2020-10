E’ di Manfredonia il nuovo campione italiano di vela virtuale

Manfredonia, 12 OTT. 2020 – (AGR) Si chiama Rocco Guerra e viene dalla Puglia, ha fatto Optimist e 420, poi altura già da piccolo. Per il titolo italiano ha battuto campioni ai vertici mondiali. “E’ iniziato tutto con il lockdown” Alla vigilia della Barcolana 52 poi annullata per il maltempo, la vela virtuale, quella su pc, smartphone e tablet, ha concluso con successo proprio a Trieste il suo Campionato Italiano E-sailing 2020 @Barcolana, assegnando il titolo tricolore e il relativo podio. Appena 16 anni, viene da Manfredonia in Puglia, è un velista anche molto “reale” avendo fatto Optimist, 420 e persino vela d’altura con un ILC 40 già da piccolo.(AGR)