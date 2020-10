Emergenza COVID, De Meo “Rinviata cerimonia premio Re Manfredi”

“Con forte rammarico comunichiamo che la cerimonia del “XXIX° Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi” prevista il 16 ottobre pv, è purtroppo rinviata a destinarsi.

Una decisione molto sofferta e combattuta, figlia di quel senso di responsabilità che, in un momento critico come questo, dev’essere anteposto a qualsiasi altra cosa a tutela della salute e dell’incolumità di tutti. Pertanto, alla luce del crescente aumento dei casi Covid-19 e delle nuove restrizioni del DPCM di imminente promulgazione, non abbiamo potuto far altro che prendere atto dell’impossibilità di poter svolgere l’evento con la sicurezza necessaria, tale da far venire mancare anche la condivisa serenità la gioia che esso merita”.

Il Presidente Dott. Michele De Meo (comunicato su Il Sipontino.net)