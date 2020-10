“Finti pacchi bomba” a Pescara, indagata al momento 47enne di Manfredonia

Pescara, 12 ottobre 2020. Rinviata al 15 ottobre 2020 l’udienza al Riesame di Pescara, relativa all’inchiesta sui “falsi pacchi bomba” che, il 9 settembre scorso, vennero trovati, nel centro abruzzese, “davanti al tribunale, alla caserma dei carabinieri, alla sede dell’Asl, alla Camera di commercio e di fronte all’abitazione del magistrato, Rosangela Di Stefano“. L’unica indagata al momento per i fatti è “Daniela Lo Russo, 47enne originaria di Manfredonia, da anni residente a Pescara, a processo anche per tentato omicidio del secondo marito“. I dati, anticipati in un articolo de Il Centro, sono stati confermati stamani a StatoQuotidiano.it dall’avvocato Gianluca Travaglini, del foro di Pescara. La donna risulta “indagata per procurato allarme, interruzione di pubblico servizio, tentata violenza privata, diffamazione e minacce aggravate nei confronti del magistrato“.

L’udienza al tribunale del riesame dell’8 ottobre scorso è stata rinviata per “questioni tecniche” (i difensori della donna, gli avvocati Travaglini e Franco Abbruzzese “hanno chiesto termini perché la procura ha depositato soltanto in udienza le pec di trasmissione degli atti a Campobasso, competente quando è coinvolto in qualsiasi modo un magistrato“, come riporta Il Centro).

I legali della donna hanno chiesto la nullità del sequestro effettuato, nel corso del quale gli investigatori della polizia perquisirono casa e ufficio della Lo Russo, “con sequestro di un paio di sandali, computer”, e successivamente di due telefoni cellulari, “sulla presunzione di una sua colpevolezza per i fatti“. Nel corso delle perquisizioni, come riporta Il Centro, sarebbe stata prelevata anche un’auto in uso alla donna. “Ma ad oggi – dice a StatoQuotidiano l’avvocato Travaglini – non ci sono emersi elementi sufficienti per correlare la vicenda dei finti pacchi bomba con l’azione della nostra assistita“. Nessuna responsabilità dunque, per i legali, delle “consegne di pacchi che avevano tutti attaccato un volantino di minacce nei confronti del pm Di Stefano che sostiene l’accusa nel processo per tentato omicidio che riguarda proprio la Lo Russo“.

“I legali della donna hanno chiesto alla procura molisana di acquisire le copie dei filmati” degli impianti di videosorveglianza, utilizzate dagli inquirenti per attestare una correlazione tra l’azione della donna e i fatti indicati.

I legali cercano di rendere “nullo quel sequestro”, anche “perché la difesa, in base ad alcune sentenze della Cassazione, sostiene che quelle perquisizioni, eseguite sulla scorta di un mero sospetto che la donna potesse nascondere materiale esplosivo o armi, sarebbero state un atto arbitrario: era necessario che gli investigatori avessero agli atti almeno una notizia di reato, anche in forma anonima“.