Foggia. Carmen Souza in “The Silver messengers”

Foggia, 12 ottobre 2020. La rassegna Musica Felix prosegue venerdì 16 ottobre, dopo il successo degli spettacoli Vox e Italian Dna, con uno degli eventi di punta del cartellone proposto dalla Fondazione Apulia Felix per la VI edizione della kermesse artisticamente diretta da Gianna Fratta e Dino De Palma. In arrivo a Foggia la talentuosa cantante portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza, che presenta The Silver Messengers, il suo nuovo album dedicato alla musica del grande pianista e compositore Horace Silver (1928-2014). Non è un caso che l’artista abbia scelto di omaggiare proprio Silver, sua fonte di ispirazione e musicista col quale Carmen condivide lo stesso patrimonio musicale capoverdiano, intriso di ritmi africani, elementi jazzisti e una vivacità armonica davvero unica.

Carmen Souza (voce, chitarra e pianoforte) condividerà il palco dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia col suo storico partner artistico Theo Pascal (basso elettrico) e con Elias Kacomanolis (batteria e percussioni). L’eccezionale trio proporrà al pubblico di Capitanata il repertorio di Horace Silver, rivisitato con la freschezza, la maestria tecnica e la verace passione che da sempre connotano l’attività di uno dei trii più acclamati a livello internazionale, oltre a meravigliosi inediti dedicati al grande pianista, firmati da Souza e Pascal.

Copertina CD The Silver Messegers Carmen Souza

Sono le origini portoghesi e capoverdiane a legare Carmen Souza, sintesi creola di tutto il soul del mondo, a Horace Silver, celebre pianista jazz oltre che eccellente compositore statunitense. A renderli perfettamente compatibili è proprio Capo Verde, con i suoi colori e i suoi profumi, ma soprattutto con la sua musica. In virtù di questo legame e per ricordare Silver a cinque anni dalla sua scomparsa, Carmen ha deciso di omaggiarlo nel suo ultimo album, The Silver Messengers, con l’obiettivo di diventare una messaggera della sua musica per diffonderla anche dove non lo si conosce a sufficienza.

La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell’Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro.

Ingresso con abbonamento presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) alle ore 19.15. Inizio spettacolo ore 20.00. Si invita il gentile pubblico a recarsi munito di mascherina, documento di identità e abbonamento alla rassegna Musica Felix VI edizione – 2020.

Per ulteriori info : tel. 3929892331 / 3280494399/ – e-mail:infoapuliafelix@gmail.com / sito:www.apuliafelix.org

