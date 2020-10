Foggia, 11 ottobre 2020. Partenza sprint del Foggia, che al suo ritorno in C dopo un anno all’inferno batte l’ostico Potenza e brinda al successo, in uno Zaccheria privo di tifosi (causa protocollo anti-covid).

Una buona gara, quella dei rossoneri guidati da Cau (mister Marchionni non ancora disponibile) che dominano la gara per quasi tutto il tempo, rischiando in un paio di occasioni (Fumagalli super) ma sfiorando il gol in diverse circostanze, fino a trovarlo con Germinio prima (da palla inattiva) e (nella ripresa) con Dell’Agnello poi, che come un falco valorizza la giocata di Di Masi, alla prima occasione utile. Vittori dedicata a Francesco Traiano, giovane imprenditore e grande tifoso rossonero, tragicamente scomparso qualche giorno fa. Area Comunicazione Calcio Foggia 1920.

È felicissimo Simone Dell’Agnello, autore del secondo gol dei rossoneri contro il Potenza, quello che ha messo la parola fine al match. “Non giocavo una gara ufficiale da aprile 2019, ho sofferto tanto per i diversi infortuni avuti e tornare al gol sotto la curva sud, seppur vuota, è stata una liberazione. Sto recuperando la giusta condizione ma la voglia di giocare è tanta, così come quella di segnare ancora”. Area Comunicazione Calcio Foggia 1920.

Il Calcio Foggia 1920 comunica che l’incontro di calcio Foggia-Bisceglie, valido per il recupero della 1^ giornata del campionato di Serie C – Lega Pro in programma mercoledì 14 ottobre, come da accordi tra società verrà disputato alle ore 15:00 e non più in notturna, come inizialmente preventivato. Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920