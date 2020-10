“I Consiglieri Campo e Gatta sanno…” “Manfredonia Nuova” sul problema Macchia

Manfredonia, 12 OTT. 2020 – NON HA PERSO tempo l’associazione culturale e politica “Manfredonia Nuova” a presentare ai due neo rieletti manfredoniani al consiglio regionale della Puglia, Paolo Campo del PD e quindi facente parte della maggioranza di governo regionale, e Giandiego Gatta di FI eppertanto rimasto nella opposizione, un promemoria riguardante la spinosa e offuscata questione dell’area ex stabilimento Enichem.

IN UNA LETTERA inviata ai due consiglieri regionali, ricordato come il “rinnovato mandato di rappresentanti del nostro territorio alla Regione Puglia rinnova anche l’impegno a sostenere le numerose problematiche che riguardano la nostra città” indica “di pressante urgenza, nonché di grande importanza per l’auspicato rilancio di Manfredonia, la questione della utilizzazione delle aree bonificate o da bonificare dell’ex stabilimento Enichem, sito SIN di Manfredonia“.