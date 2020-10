(statoquotidiano, 12 ottobre 2020, ore 15:01). Nel momento in cui si scrive, non ci sono casi di positività Covid correlate all’evento Giro d’Italia a Manfredonia. Allo stesso modo, al di là di quanto già comunicato in precedenza, non ci sono nuovi casi di positività negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Manfredonia. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.