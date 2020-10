Manfredonia, il Giro d’Italia omaggia Pino Rucher

“Forse il nome sarà sconosciuto ai più – ha esordito Fabio Genovesi, scrittore e terza voce narrante Rai del Giro d’Italia 2020 – eppure è sua la chitarra sbarazzina dei brani più belli della musica italiana anni ’60, come ‘Una zebra a pois’, ‘Andavo a cento all’ora’, ‘E se domani’”.

“E non solo – ha continuato Genovesi – è con Pino Rucher che il grande maestro Ennio Morricone ebbe l’intuizione geniale d’introdurre la chitarra elettrica nei film western”. E l’omaggio è andato avanti illustrando come Pino Rucher con i suoi incredibili ed indimenticabili assoli di chitarra nel film ‘Per un pugno di dollari’ e ‘Per qualche dollaro in più’, abbia lanciato un genere assolutamente nuovo ed innovativo, tanto che Luis Bacalov lo volle nella colonna sonora di Django di Sergio Corbucci, poi ripresa in originale addirittura nel remake di Quentin Tarantino.