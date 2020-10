Manfredonia, prelevavano sabbia abusivamente: Guardia Costiera denuncia

Manfredonia, 12 OTT. 2020 – LA DOMANDA di fondo è: “Qualora le avessero richieste, le autorizzazioni sarebbero state rilasciate?”. Le autorizzazioni in parola riguardano il prelievo di sabbia in prossimità di canali o di foci di fiumi modificando lo stato dei luoghi così come naturalmente formatosi.

IL QUESITO è nelle mani del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia che ha convalidato la richiesta del magistrato della procura di Foggia, di sequestro operato dai militari della Guardia costiera, di 106 “big-bags” ovvero sacconi di polipropilene, pieni di sabbia prelevata con un escavatore dalla foce di un canale idrico in località Ippocampo, sulla riviera sud di Manfredonia.

L’OPERAZIONE di polizia ambientale è stata condotta dai militari del Nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di porto di Manfredonia, operanti sotto la direzione del neo costituito “Centro di coordinamento ambientale marino” presso la Direzione marittima di Bari.

“NEL CORSO di una ispezione lungo il litorale sipontino – spiega il comandante della Capitaneria di porto capitano di fregata Giuseppe Turiano – accertavano la presenza di alcune persone intente, a mezzo di un escavatore, al prelievo di materiale litoide in prossimità della foce di un canale idrico. Il materiale, una volta prelevato, veniva riposto all’interno di alcuni “big bags” e successivamente sistemati a ridosso della struttura turistica poco distante dal luogo del prelievo. Alla richiesta di chiarimenti in merito alle lavorazioni in corso i titolari della struttura non erano in grado di fornire alcun documento autorizzativo”. I sacconi ripieni di sabbia venivano posizionati a mo’ di barriera dinanzi la struttura balneare per proteggerla dai marosi invernali.

I MILITARI operanti, procedevano a porre sotto sequestro preventivo d’urgenza n°106 “big bags” pieni di sabbia, un’area ricadente tra il demanio marittimo e la fascia di rispetto di 30

metri dalla dividente demaniale di circa 350 mq e l’escavatore utilizzato per le lavorazioni.

I RESPONSABILI venivano deferiti a piede libero all’Autorità giudiziaria e veniva elevata loro una sanzione amministrativa per violazione all’art.1162 del Codice della Navigazione di importo pari a 3.000.

QUELLA della movimentazione della sabbia, comunque prelevata e in maniera abusiva, e utilizzata per gli usi più disparati, è una pratica che ha ascendenze lontane. Vere asportazioni di tonnellate di sabbia proprio nell’area di Ippocampo, furono a fatica fermate dalle forze dell’ordine. “Il prelievo di materiale sabbioso – evidenzia il comandante Turiano – effettuato in prossimità di canali o foci di fiumi, potrebbe andare a modificare irrimediabilmente il regolare corso delle acque e lo stato dei luoghi oltre a costituire un depauperamento per l’ambiente marino con gravi ripercussioni su tutto il sistema rivierasco”.

Michele Apollonio