Manfredonia. Ricognizione su tutti i lotti CA5, ridotto importo opere urbanizzazione secondaria

Manfredonia, 12 ottobre 2020. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato preso atto che, a seguito di specifica ricognizione effettuata su tutti i lotti costituenti il comparto CA5, è possibile operare una riduzione dell’importo garantito per le opere di urbanizzazione secondaria del comparto CA5, pari a € 1.604.276,13, mantenendo in essere garanzie fidejussorie pari a € 135.498,04, come di seguito determinate:

a) Oneri tabellari urbanizzazioni secondarie € 1.336.896,78 –

b) Somme già versate o garantite lotti CA5 € 868.982,90 –

c) Lotti ancora inedificati, per i quali il pagamento

Sarà richiesto all’atto del rilascio del PdC. € 233.956,94 –

d) Somme relative alle opere qualificate opere di urbanizzazione

secondarie (totale versato dal comp.CA5) € 121.041,91 =

c) Somme da garantire (a+b) € 112.915,03 +

d) Maggiorazione (€112.915,03 X 0,20%) € 22.583,01 =

Somma complessiva da garantire c + d € 135.498,04.

ATTO INTEGRALE > det n 1162 scomputo secondarie