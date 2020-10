“Michele non aveva il giubbotto”. A “La vita in diretta” il caso Mastromatteo

Foggia, 12 ottobre 2020. Collegamento da Peschici oggi nel corso del programma televisivo di Rai 1 “La vita in diretta”, per parlare del caso di Michele Mastromatteo, il cui corpo esanime è stato ritrovato la sera del 10 ottobre, nel territorio di Cagnano Varano (Fg). Il 47 enne di Peschici era scomparso da fine settembre. L’identità dell’uomo sarà accertata dalle analisi di laboratorio. Invece, per la causa di morte, si dovrà attendere all’autopsia.

Si ricorda come al momento è stata presentata una denuncia contro ignoti per omicidio. Nessuno al momento risulta indagato.