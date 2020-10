Presunta positività maestra, in isolamento due classi a Orta Novacr

Orta Nova, 12 ottobre 2020. Isolamento fiduciario a partire da lunedì 12 ottobre per due classi presso la scuola primaria I Circolo “N. Zingarelli”. In quarantena non solo gli alunni, ma anche il team di docenti che lavorano con loro e l’assistente alla comunicazione. A disporre tale misura, la Asl del territorio dopo aver effettuato gli accertamenti del caso. Pare, infatti, fosse già stata riscontrata positività da COVID-19 nei confronti di una maestra che lavora con le classi in questione.

Aumentano vertiginosamente, dunque, i casi dei contagiati nel comune capofila dei Cinque Reali Siti. A evidenziarlo, già nei giorni scorsi, il bollettino epidemiologico regionale secondo il quale Orta Nova è da annoverare, per i casi di contagio rilevati, nella fascia superiore a 50. Zona Rossa, per intenderci.

“Un dato che non mi è ancora pervenuto dalla prefettura” le parole del sindaco Mimmo Lasorsa nel suo comunicato di aggiornamento sullo situazione contagi pubblicato su Facebook nella giornata dell’11 ottobre. Secondo il bollettino della prefettura, che darebbe conto del dato completo, con nomi dei contagiati, secondo quanto riferisce il primo cittadino, alla data dell’8 ottobre i casi di positività risulterebbero 40. Il bollettino regionale, invece, darebbe contezza di soli dati numerici, che nei fatti ad oggi corrisponderebbero a più di 50. La differenza tra i due dati starebbe nella necessità di “qualificare e non solo quantificare il dato”, cosa che ritarderebbe così l’allineamento del flusso informativo tra il bollettino della prefettura e quello della Regione.

“Come mai un aumento così repentino rispetto al comunicato diffuso dal sindaco al 6 ottobre quando i casi di positività da COVID-19, si diceva, si aggiravano intorno alle 28 unità?” È la domanda posta allora da più parti.

“Semplicemente i numeri sono in una continua evoluzione”, la spiegazione di Mimmo Lasorsa. Nessuna chiusura al momento, comunque, di esercizi commerciali o attività varie nel comune di Orta Nova. Richiesta dal sindaco però la collaborazione dei commercianti che dovranno vigilare affinché gli avventori utilizzino i dispositivi di protezione, come la mascherina. Sarà chiesto anche, in una lettera che Lasorsa afferma di voler inviare al prefetto, l’ausilio delle forze militari per garantire un maggior controllo sul territorio. “Incontrerò il maresciallo dei carabinieri per coordinarci e incontrerò anche i commercianti”.