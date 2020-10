Covid, dirigente IC Vieste: “Uno dei positivi è operatore della Scuola”

Vieste, 12 OTT. 2020 – “Come correttamente comunicato dal Sindaco di Vieste, uno dei due casi positivi riscontrati riguarda un operatore della Scuola, tra l’altro con contatto accertato avvenuto non all’interno dell’Istituto scolastico. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL, mi ha immediatamente informato. Sono stati ricostruiti i “contatti stretti” avuti dall’operatore con il personale della Scuola e con i bambini. Non sono presenti casi di “contatti stretti” sia per le mansioni dell’operatore che per i virtuosi comportamenti tenuti dallo stesso (Distanziamento ed uso continuo dei Dispositivi di protezione). In ogni caso, scrupolosamente, alle 7.30 di questa mattina è stata effettuata una sanificazione straordinaria del plesso interessato. Ribadisco che domani in tutti i plessi sono garantite le condizioni di sicurezza per il rientro alle attività didattiche. Purtroppo ciò che è accaduto comincia ad essere sempre più frequente in tante Scuole della Provincia.

Invito a rispettare tutte le indicazioni per il contenimento del contagio da COVID (divieto di assembramento, distanziamento sociale, utilizzo di Dispositivi individuali di protezione) sia a Scuola che fuori, solo così riusciremo ad uscirne vincenti”.

Lo dichiara in una nota il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” Vieste Prof. Pietro Loconte.