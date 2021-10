12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo scopre l’America

(www.lanazione.it). Il navigatore genovese, che oggi viene celebrato nella festa del Columbus Day, è stato recentemente oggetto di critiche, e alcune delle statue erette in suo onore sono state oltraggiate e abbattute

Le famose tre caravelle Nina, Pinta e Santa Maria, erano partite alle sei del mattino del 3 agosto 1492 da Palos de la Frontera. Dopo oltre due mesi di navigazione, e un principio di ammutinamento, alle due di notte del 12 ottobre 1492, Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, distinse finalmente la costa. In quel momento tutto l’equipaggio guidato da Cristoforo Colombo venne richiamato dal suo annuncio entusiasta, gridato a piena voce: “Tierra! Tierra!”. Il marinaio genovese che, finanziato dalla regina Isabella di Castiglia, era partito alla ricerca di una via per le Indie, aveva scoperto, senza saperlo, un nuovo continente.

Era la prima volta che degli uomini europei toccavano il suolo del Nuovo Mondo. Lo sbarco sull’isola ribattezzata San Salvador, appartenente all’arcipelago delle Bahamas, avvenne la mattina. La tribù del luogo – che nel tempo conoscerà, insieme alle altre, una feroce colonizzazione – accolse pacificamente l’equipaggio spagnolo.

Scriverà Colombo degli Indios: "Gli abitanti (…) mancano di armi, che sono loro quasi ignote, né a queste son adatti, non per la deformità del corpo, essendo anzi molto ben formati, ma perché timidi e paurosi (…). Del resto, quando si vedono sicuri, deposto ogni timore, sono molto semplici e di buona fede, e liberalissimi di tutto quel che posseggono: a chi ne lo riecheggia nessuno nega ciò che ha, ché anzi essi stessi ci invitano a chiedere". In seguito fu il fiorentino Amerigo Vespucci il primo esploratore a rendersi conto che le nuove terre non erano l'estrema propaggine dell'Asia orientale, realizzando così che Colombo fosse approdato in un nuovo continente, a cui nel 1507, in suo onore, venne dato il nome di America. Ma quel 12 ottobre, questa sbalorditiva scoperta – che secondo gli storici segnò la fine del Medioevo – era ancora ignota al navigatore genovese. Il quale, sempre convinto di essere nelle Indie, proseguì nel suo viaggio approdando a Cuba la sera del 27 ottobre, e qualche giorno dopo sulla costa settentrionale di Haiti, battezzata "Hispaniola".