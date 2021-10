Bersani a Manfredonia per sostenere il candidato Sindaco Prencipe

Manfredonia (Foggia), 12/10/2021 – Giovedì 14 ottobre Pierluigi Bersani sarà in Capitanata per sostenere i candidati di Articolo Uno e il centrosinistra a Manfredonia e Cerignola. Alle 18 sarà, presso Palazzo dei Celestini, parteciperà alla presentazione della lista ‘Progressisti Dem’ assieme al candidato sindaco Gaetano Prencipe. Alle 20, a Cerignola, presso il Cinema Teatro Roma, terrà un’iniziativa pubblica con candidato sindaco, Francesco Bonito.

“Con la sua solita generosità, Pierluigi ha accettato volentieri di essere al fianco di chi è in prima linea per promuovere una nuova stagione di buon governo in due città fondamentali per la nostra provincia. La sua presenza sarà anche l’occasione per rilanciare il nostro impegno per un nuovo campo progressista, aperto e plurale. Solo rialzando le bandiere dei nostri valori possiamo battere destre e populisti”