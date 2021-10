Cerignola verso il ballottaggio, partiti e movimenti giocano le loro carte

Stato Quotidiano, 12 ottobre 2021. L’intesa verso il ballottaggio di Bonito e Sgarro parte da alcuni punti condivisi e programmatici, quelli di cui si è parlato negli infuocati comizi della campagna elettorale e che vanno cercando in questi giorni una sintesi. “Un’operazione verità” su quanto accaduto negli ultimi anni di amministrazione sciolta per mafia, sulla “Tari più alta d’Italia” e sull’atteggiamento conciliatorio che il governo futuro della città dovrà tenere davanti ai giudici tributari e ammnistrativi. Dal punto di vista del bilancio del Comune, attenzione agli sprechi che hanno portato l’ente a un disavanzo di 17 milioni di euro. C’è anche l’intesa sulla gestione del ciclo dei rifiuti da parte di una società pubblica secondo modelli virtuosi. In questo senso l’ex magistrato parla di “confronto politico alto” e lascia alla bacheca facebook la precisazione su Michele Romano.

Il candidato di “Con”, in video appello molto criticato, si era rivolto a chi a Cerignola gestisce traffici illeciti precisando, molto maldestramente, che “ognuno ha il suo settore e che la politica è già un casino com’è, senza di loro”. “Credo nella bontà delle sue intenzioni e nella sua onestà”, ha postato Bonito sui social chiedendogli di chiarire sulla scia del comizio di Sgarro molto netto nella volontà di porre fine al “circo equestre” che si andava delineando con certe uscite. Limano ogni spigolo in questa ritrovata alleanza per il governo di Cerignola e tengono in caldo l’appuntamento del ballottaggio.

Franco Metta, dal canto suo, si appella alla città che ha un “popolo laborioso al 99%, certo ci sono i malviventi ma se ne deve occupare lo Stato, non è che quando i cerignolani votano per Bonito ed Emiliano va tutto bene e quando non votano per chi dice lui allora sono gente di malaffare. Mettiamoci insieme e valorizziamo le cose buone che ci sono a Cerignola”. In una diretta su Radio Trc il più votato al primo turno con quasi il 30% ha segnato la distanza fra i suoi 4 anni di amministrazione e quello che c’era prima. “Non ho mai chiuso la porta in faccia a nessuno e quando oggi vedo una gru privata a lavoro so che c’è la mia mano. Il municipio era arrugginito in ogni parte, non abituato a fare e a darsi una mossa”. Il fervore dei cantieri in attività è stato riproposto dall’ex sindaco nella descrizione, sul posto, di un progetto urbanistico per una zona di Cerignola. Nel frattempo Rino Pezzano, (725 preferenze al primo turno), candidato con Metta ed ex vicesindaco, elenca le opere fatte con relativi costi e chiosa su facebook. “L’unico che non sa è Francesco Bonito, che continua a promettere cose da noi già realizzate. Mi dispiace, Francesco, sei in ritardo e dimostri di non conoscere la nostra città perché, molto probabilmente, la tua non è mai stata”.

“No forte e senza compromessi alla malavita, dentro e fuori dal Palazzo. La legalità è un fatto etico, prima ancora che politico- dichiara Fdi – che ribadisce “l’inconciliabilità etica con chi ha portato allo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni mafiose e la distanza politica dalle sinistre”, da cui si desume che saranno all’opposizione di chiunque vinca fra Metta e Bonito.

Dunque riepiloghiamo le percentuali del primo turno (sito Eligendo): Metta 29,62%, Bonito 23,29, Sgarro 21,99%, Giannatempo 18,34%, De Cosmo 5,46. Per quanto riguarda quest’ultima lista civica la decisione in vista del ballottaggio arriverà dopo un ultimo definito confronto che si terrà nei prossimi giorni.

Paola Lucino, 12 ottobre 2021