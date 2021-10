Cgil Puglia. Il gonfalone della Regione a Roma in piazza. FI non ci sarà

Bari, 12 ottobre 2021. Pino Gesmundo, il segretario generale della Cgil pugliese, chiede ad Emiliano di essere in piazza con il gonfalone della Regione.

Forza Italia invece annuncia la non partecipazione alla manifestazione indetta per sabato dai segretari generali della Cgil, Cisl e Uil a Roma in risposta agli attacchi alla sede nazionale della Cgil da parte di esponenti di Forza Nuova durante il corteo No Green Pass. I sindacati unitari chiedono lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste.

Per il sottosegretario alla Giustizia, il pugliese Francesco Paolo Sisto, non è opportuno in prossimità dei ballottaggi.

“La posizione di Forza Italia rispetto ai fatti gravissimi di questi giorni è chiara. Siamo un partito antifascista per antonomasia. La nostra assenza deriva esclusivamente dal rischio che questa iniziativa possa essere strumentalizzata. Se si rimandasse di qualche giorno, in totale indifferenza elettorale , il discorso sarebbe completamente diverso”, ha detto Sisto.

Il Pd ha presentato una mozione parlamentare. Forza Italia, Lega e FdI non aderiscono e annunciano una loro posizione autonoma dopo la relazione della Lamorgese in aula a Montecitorio.

Redazione