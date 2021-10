Emiliano “I medici bravi sono pochi”, l’Ordine “Indignati dalle sue parole”

Bari, 12/10/2021 – (open) Le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, creano ancora scompiglio. Nei giorni scorsi il governatore pugliese, nel corso di un’intervista rilasciata durante la riapertura della struttura di terapia intensiva neonatale all’ospedale di Taranto, ha dichiarato che «i medici sono pochi, quelli bravi ancora meno». Parole che hanno generato «stupore e indignazione» tra il personale medico-sanitario, come spiegato da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) e dell’Ordine dei medici di Bari.

In una lettera in risposta alle dichiarazioni del governatore pugliese, Anelli sottolinea che «non è dato comprendere quale messaggio si voleva inviare all'ascoltatore con una mortificazione gratuita di professionisti, che sino a prova contraria, hanno retto il sistema e garantito le prestazioni, specie durante questa pandemia» di Coronavirus. E l'Ordine, nella sua lettera di "richiesta chiarimenti", incalza: «Questo (è stato possibile) nonostante si siano ritrovati in "pochi" a causa di scelte politiche disastrose e di programmazioni inadeguate al punto che se oggi i "pochi" non rimanessero in servizio oltre il numero di ore consentite dalla legge, regalando il loro tempo e il loro lavoro ai cittadini pugliesi, diverse strutture sarebbero chiuse».