Green Pass, conto alla rovescia per il 15 ottobre: allo studio Dpcm su controlli

Foggia, 12/10/2021 – (lapresse) In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare nei prossimi giorni un Dpcm con le indicazioni generali per le verifiche. Potrebbe essere messa in campo un’app simile a quella già utilizzata in ambito scolastico, ma si pensa anche a controlli giornalieri a campione o a tappeto. Nessuna retromarcia sulla durata della validità dei tamponi: 48 ore con test rapido e 72 ore con il molecolare

Si avvicina il 15 ottobre, data in cui scatterà l’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro sia pubblici che privati. In vista dell’entrata in vigore, si apprende da fonti di governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare nei prossimi giorni indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle modalità dei controlli per i possessori della certificazione verde. A essere recepite nel documento potrebbero essere le linee guida già concordate con le Regioni.

Le indicazioni dovrebbero riguardare sia l’ambito della pubblica amministrazione che le aziende private, e non è escluso che un’app – dello stesso tipo di quella utilizzate per il personale scolastico – possa essere messa a disposizione anche per gli altri settori del lavoro. C’è poi chi pensa di installare tornelli, mentre altri lamentano l’aggravio di spese legato ai controlli. “Ogni giorno le nostre imprese dovranno adempiere all’obbligo di controlli sulla validità del Green Pass del lavoratore”, mentre “sarebbe più semplice almeno contemplare la possibilità di una comunicazione volontaria, da parte del lavoratore, della data di scadenza della validità del proprio Green Pass”, afferma Giovanni Bozzini, presidente di Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa della Lombardia. (lapresse)