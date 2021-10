Lopalco “Grosse ondate pandemiche alle spalle ma non abbiamo sfera di cristallo”

Foggia, 12/10/2021 – (ansa) “La circolazione virale è bassa e lo possiamo certificare perché il numero di tamponi che facciamo ogni giorno è molto elevato. In alcune giornate il tasso di positività è sotto l’1. Il virus è sotto controllo, sicuramente grazie alla vaccinazione”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, rispondendo alla domanda sull’andamento dell’epidemia Covid in Puglia.

“Le grosse ondate pandemiche – ha aggiunto – ce le siamo ormai lasciate alle spalle, ma non abbiamo la sfera di cristallo e non possiamo sapere se questo virus in futuro ci riserverà nuove sorprese”. “La ripresa autunnale è partita, sono riaperte le scuole, tutte le attività lavorative – ha concluso – ma segnali di ripresa di circolazione virale non ne abbiamo avuti, quindi siamo confidenti che questa copertura vaccinale stia funzionando bene”. (ansa)