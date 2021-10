Precipita dal balcone: 36enne al Casa Sollievo in gravi condizioni

San Giovanni Rotondo (Foggia), 12/10/2021 – (isnews) È stata trasferita all’ospedale San Giovanni Rotondo la 36enne che nel pomeriggio di ieri è caduta da un balcone al secondo piano di un’abitazione di Filignano (Isernia). Stando a quanto si è appreso la donna, di origini toscane e residente a Genova, da qualche giorno era ospite di amici nel centro della provincia di Isernia. Ieri pomeriggio, improvvisamente, è precipitata dal balcone. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si è precitata un’ambulanza del 118.

Gli operatori sanitari hanno provveduto a trasportarla d’urgenza al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia. I medici del reparto di Emergenza l’hanno sottoposta immediatamente agli accertamenti del caso riscotrando fratture multiple in diverse parti del corpo.

Un quadro clinico parecchio complesso, per questo dopo le prime cure, i sanitari del Veneziale hanno ritenuto opportuno disporre il trasferimento della donna in un centro specializzato. Impresa non semplice trovare un posto. Inizialmente si è pensato di ricoverarla al Cardarelli di Campobasso, ma non è stato possibile. Fortunatamente oggi è stato possibile trasferire la donna presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove dovrà essere sottoposta agli interventi chirurgici del caso. (isnews)