Via Ferrante Aporti, l’appello dei cittadini: “Vogliamo tornare a vivere” (Foto)

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 ottobre 2021. Nel pieno centro di Foggia, presso Via Ferrante Aporti, è possibile vedere degli striscioni messi dai residenti esasperati dal degrado: “Via Ferrante Aporti vuole di nuovo respirare, vuole tornare a vivere”. La zona risulta recintata e sotto sequestro a distanza di anni e via Ferrante Aporti, angolo via Umberto Ingino, è chiusa al traffico.

Infatti dopo la tragedia che colpì l’area il 19 novembre del 2014, tutto è rimasto bloccato. Ben 7 anni fa il crollo nel cantiere che portò anche una vittima e ancora oggi si cercano i responsabili di quanto accaduto all’operaio, si attendono delle risposte.

Diversi gli appelli e le segnalazioni dei cittadini in tutto questo tempo, ma nessun risultato tangibile: la zona risulta maleodorante, piena di topi, immondizia, scarafaggi, insetti.

Ormai stanchi, hanno deciso di tentare di smuovere le istituzioni, installando questi striscioni dove si legge chiaramente: “Solo rifiuti, feci e topi, Via Ferrante Aporti vuole tornare a vivere!”. Si spera che questa volta i residenti vengano finalmente ascoltati da chi di dovere, per mettere fine a tanto degrado così vergognoso, in una zona centrale della città di Foggia.

