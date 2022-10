2° MEMORIAL MICHELE PAPARELLA “diverti…MENTI in movimento” – Quadrangolare di Calcio a 7

(nota stampa) Manfredonia, 12 Ottobre 2022.

Il CONSORZIO METROPOLIS organizza l’evento sportivo s.c. che si svolgerà Sabato 15 Ottobre 2022 alle ore 10.00 c/o Arena Sport Center impianti sportivi Salvemini loc. posta del fosso in Manfredonia (FG). Questa splendida iniziativa nasce da un’idea di Damiano D’Ambrosio (Responsabile Consorzio Metropolis per l’area di Foggia) e Giovanni Caratù (Animatore Consorzio Metropolis e tecnico federale FIGC).

La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, ha lo scopo di sensibilizzare i pazienti con patologie psichiatriche, minori con problematiche legate ai disturbi dell’età evolutiva, del comportamento e sindrome dello spettro autistico attraverso una medicina fondamentale: “lo Sport” e per ricordare un grande uomo fondatore del Consorzio Metropolis e padre del nostro Presidente Dott. Luigi Paparella il quale ha condiviso

e sostenuto tale iniziativa.

Alla manifestazione prenderanno parte tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture del Consorzio Metropolis della provincia di Foggia che si affronteranno in un quadrangolare di calcio a 7.

Le comunità interessate saranno 9 (nove): la CRAP dedicata “Penelope” di Foggia, la CRAP dedicata “Chirone” di Manfredonia, la Casa per la vita “Franco Basaglia” di Manfredonia, la Casa per la vita “Raggio di sole” di San Giovanni Rotondo, la Casa per la vita “Alba Chiara” di San Giovanni Rotondo, la Comunità alloggio “Don Aldo Prato” di San Severo, la Casa per la vita “Don Aldo Prato” di San Severo, la Comunità alloggio “Alda Merini” di San Severo, il Centro terapeutico per minori “San Giacomo della Marca” di Foggia.

Siamo fermamente convinti che la funzione sociale dello sport e del calcio, in questo caso, siano uno strumento di formazione, educazione ed inclusione per le persone con problematiche di salute mentale.

La conoscenza e la crescita sotto i principi fondanti dello sport: rispetto, lealtà, umiltà, disciplina, divertimento, sacrificio sono fondamentali per gli ospiti delle nostre strutture per il raggiungimento della loro crescita educativa.

Alla base di questo evento, vi è un’etica comportamentale ispirata al fair play e al rispetto come fonte di aggregazione e socializzazione per avvicinare gli ospiti delle nostre comunità, sia giovani che meno giovani allo sport e ai suoi valori.

Anche per quest’anno, abbiamo ottenuto patrocini preziosissimi che hanno accolto con grande entusiasmo questa lodevole iniziativa, quali: la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), la LND (Lega Nazionale Dilettanti), il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), il Comune di Manfredonia, la UISP. Testimonial d’eccellenza sarà Vincenzo Marruocco (ex portiere serie A, B e Lega Pro; Cagliari, Foggia, Lecce, Salernitana, Messina, Avellino, Manfredonia, Paganese, Cavese).

Durante l’evento, vi saranno riprese televisive RAI, con un servizio al TGR3 Puglia, nonché di altre testate giornalistiche locali e regionali.

