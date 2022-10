Al Comune di Manfredonia il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il sindaco ringrazia Prefettura, Procura e Forze dell’Ordine per l’attenzione riservata alla città, così come già dimostrato in occasione degli episodi della sparatoria al luna park, dell’individuazione dei responsabili di risse e baby gang e di operazioni di lotta alla criminalità come “Omnia Nostra”. Prevenzione e contrasto ad ogni forma di crimine non solo con azioni di repressione, ma anche attraverso la reciproca collaborazione istituzionale per favorire lo sviluppo di forme economiche e sociali virtuose, nel solco intrapreso dall’Amministrazione comunale per la crescita del territorio.