“Gli Anni del Fascismo in Capitanata”: convegno con documenti mai rintracciati prima

Statoquotidiano.it – Foggia, 12 ottobre 2022. – Si terrà il 14 e il 15 ottobre prossimi, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, il Convegno, a carattere storico, di più ampio respiro mai organizzato nella provincia dauna: “Gli anni del Fascismo in Capitanata”.

Un evento nel quale ben 30 relatori, con i loro interventi, tutti frutto di un importante lavoro di ricerca, ex-novo, sulla base di documenti mai prima rintracciati e forniti dall’Archivio di Stato di Foggia, ricostruiranno un periodo che ha segnato, nel bene e nel male, la Capitanata. Un periodo che non era mai stato adeguatamente studiato prima, per quanto riguarda la storia locale, fatta eccezione per la relazione, pubblicata nel 1978, “La Capitanata nel periodo fascista 1926-1943”, del docente universitario di Storia, professor Raffaele Colapietra.

Organizzato dalla Società di Storia Patria della Puglia, il Convegno si svilupperà in collaborazione con studiosi, ricercatori, esperti dell’Università di Foggia, tra cui il professor Stefano Picciaredda; l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea di Bari; la biblioteca La Magna Capitana, con gli interventi di Maurizio De Tullio e Vito Cristino; la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia; e con il contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia ed il Teatro Pubblico Pugliese.

Fortemente voluto dai presidenti delle sezioni locali della Società di Storia Patria – Mario Freda, per la città di Foggia; Giuseppe Trincucci, per la città di Lucera, e anche consigliere regionale della stessa Società; Lorenzo Pellegrino, per la città di Manfredonia, e anche vicepresidente regionale della società di Storia Patria per la Puglia; Grazioso Piccaluga, per la città di Sansevero – tale evento vuole essere un’occasione per favorire una maggiore conoscenza di una parte del passato locale, da intendere non semplicemente come un esercizio di studio, bensì come un momento di riflessione attraverso il quale addivenire ad una migliore comprensione del presente e a eventuali approcci alternativi alla vita quotidiana.

“E il Mezzogiorno, il nostro Sud, non ha ancora fatto i conti con quei fatti storici” così, il dottor Mario Freda ai microfoni di Statoquotidiano “Ci sono ancora persone che pensano che il regime fascista abbia portato solo cose buone nel nostro territorio, ma c’è molto di più da sapere”.

La due giornate de “Gli anni del Fascismo in Capitanata”, inoltre, non sarà un evento partitico, nelle intenzioni degli organizzatori. Non rappresenterà orientamenti di destra e nemmeno di sinistra. Come non ci sarà alcun tentativo di interpretare le attuali vicende politiche, in tale manifestazione.

Vi saranno, forse, collegamenti con il prossimo centenario della Marcia su Roma del 1922, che cadrà il 22 ottobre, e che segnò in qualche modo l’inizio dell’ascesa del regime fascista? Abbiamo chiesto.

“Non ci sarà nulla di celebrativo in tal senso nel nostro convegno” ha chiarito il dottor Giuseppe Trincucci “È un caso che il Convegno avrà luogo circa 10 giorni prima di quel Centenario.

In realtà, avevamo concepito l’idea di organizzarlo già tre anni fa. Poi, a seguito della pandemia, si è reso necessario posticiparne la concreta attuazione”.

Tante le curiosità e gli approfondimenti che emergeranno nel corso delle relazioni che i vari esperti presenteranno, in una sorta di affresco dove sarà interessante scoprire storie di personaggi locali che hanno svolto ruoli da protagonisti, degni di nota, e che potrebbero ben rappresentare un richiamo, a tendere verso più grandi obiettivi, da rivolgere alla Capitanata di oggi.

Così, per esempio, Maria Teresa Rauzino, referente della Società di Storia Patria, per la sezione Gargano, parlerà di Mauro Del Giudice, nativo di Rodi Garganico, giudice istruttore del processo Matteotti, che ebbe una visione critica nei confronti della politica del Fascismo e svolse la sua attività in maniera imparziale e corretta.

Nell’ intervento di Francesco Barbaro, giornalista e docente di scuola secondaria, emergerà invece un Fascismo di Capitanata desideroso di affermarsi; il primo omicidio politico ad Ascoli Satriano, quando il capo del Fascio, Chieffo, uccise a colpi di pistola il capo del sindacato locale; la figura di Gabriele Canelli, neo dirigente del Partito Fascista e poi deputato e sottosegretario alle bonifiche, con una bella carriera.

E, ancora, nella relazione di Mario Freda, lo sguardo sarà rivolto al Laboratorio di Igiene e Profilassi e al Centro di Igiene di Foggia, “che sono due delle strutture realizzate durante il ventennio fascista e sono operative e utili ancora oggi”.

Con il professor Gianfranco Piemontese, l’attenzione sarà rivolta a quella Capitanata dove, proprio in quegli anni, si apriva la strada al sindacato delle Belle Arti con cui si fece più facile organizzare mostre, a livello provinciale e interprovinciale, nelle quali artisti locali ebbero modo di esporre le loro opere e farsi conoscere.

Insomma, si terrà nei giorni 14 e 15 ottobre un’operazione di crescita da non sottovalutare nel Convegno della Società di Storia Patria: un invito a credere nella Cultura di Capitanata, e nel potere illuminante che essa produce nella mente di chi la persegue.