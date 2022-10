Governo: Meloni al lavoro alla Camera, Salvini da Berlusconi a villa Grande

FOGGIA, 12/10/2022 – Il centrodestra continua a lavorare alla squadra di Governo, mentre le nubi continuano ad addensarsi all’orizzonte con il Fondo monetario internazionale che, per il 2023, taglia le sue previsioni per l’Italia di 0,9 punti percentuali.

Silvio Berlusconi arriva a Roma e si trasferisce subito a Villa Grande in attesa di tornare al Senato giovedì, dopo 9 anni di assenza: nel 2013 decadde dal mandato di parlamentare dopo la condanna in via definitiva per frode fiscale.

E subito si parla di un vertice di maggioranza visto che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono al lavoro nella Capitale.Ma nel pomeriggio il Cavaliere riceve solo Salvini e il colloquio dura poco più di mezz’ora. Venerdì scorso la leader di FdI aveva annunciato un nuovo vertice di coalizione da tenersi fra oggi e domani, alla vigilia dell’insediamento del nuovo Parlamento.

Nell’attesa, impazza il gioco del ‘toto-ministri’. In queste ore prende sempre più corpo l’ipotesi di Giancarlo Giorgetti, al Ministero dell’Economia.

Il diretto interessato, interrogato sul punto, scoppia in una sonora risata. E divertito è anche il commento di Ignazio La Russa, che in molti nel centrodestra vedrebbero già seduto sullo scranno più alto di Palazzo Madama: “Giorgetti potrebbe fare anche il generale delle Forze armate – assicura – lui potrebbe fare tutto, è un mio amico”. In realtà per la presidenza del Senato si fa anche il nome di Roberto Calderoli il leghista già vicepresidente della Camera alta e tra i ‘padri’ del nuovo Regolamento interno. “Io sono pronto a fare tutto – ammette – ma la scelta dipende dai leader”. (ansa)