La musicista Francesca Kur: una canzone per il Gino Lisa di Foggia

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 ottobre 2022 – Francesca Curatolo, in arte ‘Francesca Kur’ nasce come cantautrice e youtuber (canale francescakur: https://www.youtube.com/francescakur), ha scritto numerosi brani, pubblicato dischi e videoclip. Attualmente vive facendo altro nella vita, mantenendo accesa però una grande passione per la musica. Le sue canzoni sono presenti anche su Spotify.

La musicista è nata e cresciuta a Foggia, ma oggi vive e lavora a Milano. Scrisse il pezzo “Dal Gino Lisa” circa dieci anni fa, quando si lottava per riavere i voli nazionali nell’aeroscalo dauno. Oggi sembra più che mai una musica azzeccata come jingle per festeggiare questo restart.

Francesca Kur ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva per StatoQuotidiano:

“Ho scritto questa canzone quando lottavamo per riavere i voli nazionali nell’aeroporto di Foggia, circa dieci anni fa. Io abito a Milano ma sono nata e cresciuta a Foggia. Sono venuta in Lombardia per l’università a 18 anni. Ho studiato ingegneria elettronica a Pavia, ora lavoro a Bergamo.

Per un periodo l’aeroporto mi ha consentito di volare per Milano direttamente da Foggia. Era molto comodo per me, perché ero costretta ad atterrare a Bari e alla fine scendevo sempre in treno.

Sognavamo di avere di nuovo i voli nazionali al Gino Lisa e oggi finalmente questo sogno è diventato realtà. Le mie canzoni sono su Spotify, anche ‘Dal Gino Lisa’.

Credo che l’aeroporto sia un’enorme opportunità sia per il turismo e l’economia di Foggia, sia per i numerosi cittadini foggiani che per studio o per lavoro si sono trasferiti al Nord o all’estero”, conclude Francesca Kur.

A cura di Gianluigi Cutillo, 12 ottobre 2022