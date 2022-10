L’evoluzione della Mafia Garganica dopo l’indagine “Omnia Nostra”

FOGGIA, 12/10/2022 – Le mafie foggiane, particolarmente violente e pervasive, sono ritenute le più pericolose tra le mafie pugliesi. Molto strutturate e compatte, hanno la capacità di fare rete e di creare interconnessioni non solo con le mafie storiche, campane e calabresi, ma anche con quelle trans-adriatiche e puntano ad espandere il loro raggio di azione oltre i confini regionali.

La Mafia Garganica

Per quanto riguarda gli assetti e le strategie operative della criminalità organizzata garganica, l’indagine “Omnia Nostra” ha consentito di far luce sugli equilibri e sugli assetti strutturali della macro-area del Gargano da sempre crocevia delle strategie operative dei sodalizi di tutta la provincia di Foggia. Dalle notevoli risultanze dell’inchiesta emerge una chiave di lettura dei gruppi criminali riconducibili in principio al clan Romito, ora Romito-Lombardi-Ricucci, considerato in grado di riorganizzarsi attraverso “nuove strutture dettate dalle figure più carismatiche che si sono succedute a seguito della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017”.

Il clan ex Romito, nonostante sia stato indebolito dall’eliminazione di esponenti apicali e dalla detenzione dei più qualificati luogotenenti, è rimasto attivo mediante una rete relazionale caratteristica dei modelli familistici e la collaborazione di una serie di elementi di secondo piano che hanno dato vita a un sottobosco funzionale che ha alimentato le attività illecite, affrontando una faida mafiosa durata 15 anni “contro uno dei sodalizi più feroci e radicati nel territorio come quello dei Li Bergolis (Montanari) radicandosi, peraltro, nel tessuto economico dell’intera area geografica”.

Le indagini avrebbero inoltre appurato l’evoluzione del modus operandi degli affiliati al clan da un modello di mafia militare protetto da una diffusa sensazione di impunità e da una condizione di assoggettamento ed omertà ad un modello più evoluto di mafia degli affari con una spiccata capacità di infiltrarsi nei settori economici più importanti, soprattutto pesca e agricoltura. Ed è proprio nel settore agro-pastorale che si riscontrano reati di natura estorsiva come la consumazione di truffe ai danni dell’INPS attraverso “l’indebita percezione di provvidenze”.

L’infiltrazione si concretizzava mediante l’acquisizione di terreni con titoli di possesso grazie ai quali poter richiedere i sussidi all’Unione Europea e le attività estorsive portate a termine attraverso l’imposizione di assunzioni lavorative di persone vicine o assoggettate all’organizzazione mafiosa. Facendo leva sulla fama criminale acquisita nel tempo per aver ricoperto un ruolo di primo piano nella storia della Mafia Garganica, i componenti dell’associazione esercitavano la loro egemonia sul territorio grazie ai legami stretti con esponenti dei più importanti clan del Gargano e grazie alle “lungimiranti sinergie con la batteria foggiana dei Moretti-Pellegrino-Lanza al fine di acquisire il controllo delle attività illecite ed ampliare la propria influenza verso le aree di Vieste, San Marco in Lamis, Apricena e Torremaggiore”.

Il clan ex Romito, oltre ad avere capacità imprenditoriali, ha sviluppato sul territorio un progetto di espansione ai danni del clan rivale dei Li Bergolis, attuando un forte controllo mediante i tradizionali settori illeciti delle estorsioni, delle rapine ai portavalori e, sicuramente non ultimo, del traffico di sostanze stupefacenti nel cui ambito la cittadina rivierasca di Vieste era diventata il principale obiettivo del gruppo criminale. Il narcotraffico costituiva una fonte di finanziamento del clan sagacemente curato “attraverso l’imposizione di una metodologia mafiosa, secondo schemi operativi paralleli a quelli riguardanti gli inserimenti della medesima associazione nel tessuto economico locale”.

Il rispetto del “codice di regolamentazione delle attività di spaccio” permetteva ai pusher di muoversi nello svolgimento della loro attività illecita, secondo una suddivisione delle aree di competenza indicata dai capi del sodalizio, finalizzata anche a selezionare i fornitori e a impedire la “concorrenza sleale” fissando una soglia minima del prezzo dello stupefacente. L’indagine “Omnia nostra” ha consentito di far emergere nella zona di Vieste l’indiscussa influenza di un elemento vicino al clan Romito-Lombardi- Ricucci “in grado di determinare l’andamento del traffico illecito di stupefacenti sul territorio in questione”. (fonte: antimafiaduemila)