Manfredonia, Il Palco in una Stanza: si accendono le luci domenica

Manfredonia (Fg), 11 ottobre 2022 – Nasce a Manfredonia Il Palco in una Stanza, un piccolo auditorium insonorizzato, dove si potranno sviluppare professioni artistiche, con lo studio e la promozione dei propri lavori. L’auditorium, unico per dimensioni e stile, dispone di impianto registrazioni, audio, luci e microfoni professionali. L’inaugurazione si terrà domenica 16 ottobre alle 19:00 in Via Arte del ferro 13/B a Manfredonia.

Sarà l’occasione per ammirare una bellissima sala realizzata grazie alla maestria di molti professionisti e artigiani locali che hanno saputo curare ogni dettaglio estetico e tecnico. L’omaggio alla Città e al suo Golfo è visibile anche nelle forme del palco.

Il Palco in una Stanza è un progetto dell’Associazione di Promozione Sociale Opera Talent, costituita grazie alla volontà del soprano Francesca Rinaldi (www.francescarinaldi.it) di promuovere e diffondere musica e cultura, unita al desiderio di offrire l’esperienza di 30 anni di studio e palcoscenico a quanti desiderano coltivare il proprio talento.

Dal pop al jazz, all’opera lirica, l’Associazione è stata costituita con l’obiettivo di avvicinare alla musica, al canto e a tutte le forme d’arte e cultura, bambini, ragazzi, adulti.

Le attività saranno svolte da Francesca Rinaldi in collaborazione con alcuni dei soci fondatori:

M° Michele Trimigno, pianista ed esperto di registrazioni audio- video per Talent musicali, provini per cinema e teatro.

Michele Rinaldi, fotografo professionista, con corsi di fotografia e shooting per attori, modelle, cantanti.

Federica Prencipe, attrice diplomata all’Accademia Teatrale di Roma- Sofia Amendolea. Master in regia e drammaturgia. Arte teatro terapeuta in formazione presso l’istituto teatrale Europeo, insegnante di corsi di dizione e preparazione per musical.

L’Associazione inizierà la sua attività già da fine mese con i Corsi di canto, dal lirico al pop.

Si studieranno tecnica vocale, impostazione, respirazione, dizione, proiezione del suono con o senza microfono, postura, repertorio.

Di seguito, alcune delle attività previste:

Le amiche del coro: rivolto alle donne di tutte le età con studio del repertorio evergreen e possibilità di lezioni al mattino.

I ragazzi senza età: rivolto a uomini con la passione per il canto.

I ragazzi del coro: specifico per bambini e ragazzi, dai 6 ai 12 anni, dall’opera al pop. Si studierà anche solfeggio.

Corsi di pianoforte, batteria, tromba, sax, clarinetto, chitarra e basso, finalizzati anche alla Musica d’insieme.

Oper Talent APS promuoverà anche la nascita dell’Accademia Manfredonia Lirica, per contribuire a far conoscere meglio l’Opera lirica – patrimonio mondiale nato in Italia – attraverso corsi, concorsi e concerti e di una Rassegna Jazz strumentale e vocale.

L’Associazione, nel pieno spirito delle sue finalità culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale, darà spazio anche ad altri professionisti che hanno già manifestato la loro disponibilità per svolgere Corsi di Giornalismo, corsi per DJ, incontri con finalità ricreative e educative, rivolti a tutta la cittadinanza.

Per informazioni:

Whatsapp +39 347 5416337 – E – mail: operatalentaps@gmail.com

Via Arte del ferro 13/B zona artigianale – Manfredonia – FG