Manfredonia, settimana corta nelle scuole, Pellico: “Scelta scellerata”

Manfredonia (Fg), 12 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dalla coordinatrice di Cittadinanzattiva e presidente del consiglio di istituto Croce-Mozzillo, Avv. Eleonora Pellico:

In merito a quanto deciso, scelleratamente ed in maniera illegittima, sulla settimana corta nelle scuole, mi sento in dovere, in qualità di Coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva nonché di presidente del Consiglio di Istituto di fare alcune precisazioni.

Vorrei, innanzitutto, ricordare al Sindaco e a tutto lo staff (che non hanno pensato di convocare anche le associazioni, i presidenti di consiglio e non solo i Dirigenti scolastici) che vige un’AUTONOMIA SCOLASTICA fondamentale, non solo a detta di chi scrive, ma anche del Ministro dell’Istruzione Bianchi.

Infatti, proprio quest’ultimo ha lasciato all’autonomia scolastica tale decisione, dichiarando che “se proprio si vuole introdurre la settimana corta per risparmiare gas…almeno lo si faccia con un criterio univoco per tutte le scuole, evitando ai ragazzi e alle famiglie di dover districarsi tra orari prolungati e rientri pomeridiani”.

“Le scuole”, continua il Ministro, “devono essere le ultime su cui intervenire in merito ai temi energetici. Dopodiché ci sono le AUTONOMIE DELLE SCUOLE: se una scuola decide di organizzare una propria struttura può farlo, ma si parte dalla didattica. La flessibilità didattica può e deve avere solo ragioni didattico-educative e in nessun caso può diventare uno strumento per ridurre i consumi di energia”.

Il Ministro Bianchi non è l’unico ad essere intervenuto sul tema (ma questo deve essere sfuggito alla nostra amministrazione).

Anche il presidente del sindacato Dirigentiscuola, Attilio Fratta, è d’accordo “sull’esigenza di prendere decisioni per il bene degli alunni e non per problemi energetici che si possono risolvere in altro modo e che, comunque, non devono avere ricadute sulla scuola, sull’organizzazione, sugli alunni e sulle famiglie”.

Anche i sindacati affermano che “se gli istituti sceglieranno la settimana corta lo debbano fare per motivazioni organizzative, non per risparmiare sui termosifoni”.

Il segretario generale SNALS, Elvira Serafini, dichiara essere “paradossale che dopo le assicurazioni ministeriali della didattica in presenza anche con casi positivi in classe, si prenda in considerazione la possibilità di far pagare alle scuole, agli alunni e al loro diritto all’apprendimento l’incapacità del Governo di trovare soluzioni coraggiose per tagliare sprechi ed inefficienze”.

Ancora, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, afferma che “qualsiasi soluzione dell’orario scolastico comporterebbe danni alle famiglie, da un lato creando disagi e problemi organizzativi ai genitori, dall’altro attraverso una ingiusta compressione del diritto all’istruzione come conseguenza della diminuzione delle ore di insegnamento”.

Infine, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, ricorda che “province, enti locali in genere hanno i finanziamenti da parte dello Stato per le scuole e anche per il riscaldamento”.

Cosa comporta la settimana corta in negativo?

1. Avere un orario anche pomeridiano che non permette agli studenti di concentrarsi sui compiti a casa o su attività extra scolastiche;

2. Orario giornaliero oneroso, perché molti studenti, non abitando in prossimità delle scuole, partono presto e ritornano tardi quando è già pomeriggio inoltrato;

3. Abbassamento dei livelli di attenzione degli alunni, e, quindi, del rendimento scolastico.

Abbiamo, forse, dimenticato che esiste un’autonomia organizzativa delle scuole? Essa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e permette alle scuole di

• Modificare il calendario scolastico

• Attuare ogni modalità organizzativa del corpo docente che sia coerente con gli obiettivi generali

• Organizzare in maniera flessibile l’orario complessivo del curricolo, mantenendo non meno di 5 giorni di lezione la settimana e rispettando il monte ore attuale.

Anche la sentenza del TAR Veneto (n. 5610/2002) ha stabilito che “una istituzione scolastica non soggiace alle ordinanze del Sindaco, sia pure emesse da questi in veste di Ufficiale di Governo, in materia di poteri organizzativi interni all’istituzione scolastica stessa”.

Non si dimentichi che i due organi, in primis, responsabili all’adozione della settimana corta sono il consiglio di istituto e il collegio dei docenti, entrambi detentori di potere deliberante ed incisivo sulla organizzazione e sul funzionamento didattico.

Invero, i Dirigenti Scolastici avrebbero dovuto convocare urgentemente il consiglio di istituto per decidere l’eventuale adesione alla “proposta” della settimana corta da parte del Sindaco, cosa che non è avvenuta contravvenendo a qualsiasi regola!

In merito, inoltre, al fantomatico invito ad un incontro col Sindaco previsto per il giorno 19 ottobre alle ore 16:00, mi auguro che sia una fake.

Mi riesce difficile pensare che ormai siano decadute le norme circa l’ufficialità di una convocazione così importante!!!

LA DECISIONE SPETTA ALLE SCUOLE!!!

La suola, così come la sanità, E’ UN SERVIZIO ESSENZIALE CHE VA CONSIDERATO E TUTELATO!!!

La coordinatrice di Cittadinanzattiva e presidente del consiglio di istituto Croce-Mozzillo, Avv. Eleonora Pellico