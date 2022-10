Mourinho convoca il baby talento barlettano Cassano per Betis-Roma

BARLETTA, 12/10/2022 – Prima convocazione con la Roma allenata da Josè Mourinho per Claudio Cassano. Il talentoso trequartista classe 2003 originario di Barletta, che porta un cognome decisamente conosciuto dalle parti di Trigoria, è stato infatti convocato per la partita di Europa League in programma giovedì 13 ottobre alle 18.45 a Siviglia contro il Betis.

Cassano sarà aggregato a un gruppo privo dello squalificato Zaniolo e dell’ infortunato Dybala. Tappa di un percorso di successo: al suo primo anno con la Roma, stagione 2018-2019, ha trascinato l’U16 con una ventina di gol e altrettanti assist. L’anno dopo, con l’U17, ha giocato con i più grandi ma non lo ha sofferto affatto: 12 reti in 15 giornate, prima che il Covid fermasse il campionato. Nell’ultima annata, chiusa con il ko in finale Primavera contro l’Inter, ha segnato due reti in 17 gare. Claudio è nato a Trani, ma i primi calci li ha tirati nella Brasilea Barletta. I suoi modelli? Insigne, Mertens e il Papu Gomez. (telesveva)