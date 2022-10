‘Parole che curano’ per donne in terapia nella giornata del Tumore al seno

Stato Donna, 12 ottobre 2022. “Curare con le parole” è il titolo dell’evento che si terrà alle ore 18 del 13 ottobre 2022, giornata Nazionale di sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico nell’auditorium della biblioteca La Magna Capitana.

Ai saluti istituzionali di Gabriella Berardi, direttrice della biblioteca, di Alessandra Ena, presidente dell’Associazione Agata, e di Maria Carbone, dirigente scolastica dell’I.I.S. Adriano Olivetti, seguiranno gli interventi di Massimo Arcangeli, linguista e saggista, e Angelo Graziano, presidente As.P.I.N., l’ associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze.

Moderatore dell’incontro, che vedrà anche la partecipazione straordinaria dell’attore Giuseppe Rascio, sarà Alessio Tortorella, presidente del Presidio del Libro RivoltaPagina di Foggia.

Il focus sarà sulle parole, quelle scelte con cura da dire o da tacere, quelle lanciate come sassi o quelle tenere come carezze. In particolare ci si soffermerà sul potere curativo e salvifico delle parole, attingendo a casi di studio ed esperienze di vita, passando per i libri e le letture di autori che hanno fatto della scrittura un antidoto al dolore e diventano, quindi, per noi occasione di risveglio interiore, consapevolezza e dignità. I farmaci migliori insomma.

In mattinata, invece, presso la struttura di Oncologia medica e terapia biomolecolare universitaria del “Policlinico Foggia” l’associazione Agata, incontrerà il linguista prof. Massimo Arcangeli nell’ambito del progetto “Tempo di lettura, Tempo di Cura”, dedicato all’importanza delle “parole che curano”.

“La cultura è uno spazio di guarigione. Leggere un libro, andare ad un concerto o visitare un museo non sono solo modi per evadere, ma anche per ricostruirsi emotivamente. Per questo motivo – scrive in una nota l’associazione Agata da sempre attenta alla promozione e al sostegno di progetti che possano favorire “l’umanizzazione” delle cure- ha deciso di donare in questi luoghi di attesa alcune librerie e una selezione di libri scelti”.

Ci sono raccolte di poesie, racconti brevi e storie che accompagneranno le Donne durante i loro percorsi terapeutici.

L’incontro al Policlinico è organizzato in collaborazione con “Europa Donna Italia”, la biblioteca ‘La Magna Capitana’, l’associazione Presidio del Libro di Foggia – RivoltaPagina, il gruppo di lettura @Gli Spaginati e “sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura .