Ucraina, Russia: “Zelensky rifiuta di negoziare con Putin? Mai dire mai”

FOGGIA, 12/10/2022 – “ Mai dire mai “. Così ha risposto Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera di Vladimir Putin, commentando in un punto stampa il rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare con il numero 1 del Cremlino. “Tutti conoscono le dichiarazioni di Zelensky secondo cui non negozierà con Putin. A questo proposito, mi limiterò a ricordare la famosa frase ‘mai dire mai’ “, ha detto Ushakov.

Quanto al vertice di domani ad Astana tra Vladimir Putin e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la Russia, ha riferito Ushakov, si aspetta che il leader turco esponga formalmente proposte su possibili negoziati tra Mosca e l’Occidente. “I turchi stanno offrendo la loro mediazione. Se ci saranno colloqui, molto probabilmente saranno sul loro territorio: a Istanbul o ad Ankara“, ha affermato, aggiungendo che “Erdogan probabilmente proporrà qualcosa di ufficiale. Ci attende una discussione molto interessante e, spero, utile“, ha concluso.

E la mediazione turca finora “qualche successo l’ha registrato”, ricorda in un’intervista all’Adnkronos Carlo Marsili, ex ambasciatore in Turchia: dall’accordo sull’esportazione del grano ucraino allo scambio di prigionieri, e Ankara può “convincere la parte russa ad andare al negoziato con meno pretese di quelle che può avere”, afferma.

Secondo il diplomatico però ora Putin deve fare “qualche passo indietro” e accettare che si tenga nelle regioni contese un vero referendum sotto l’egida internazionale “e anche l’Ucraina deve accettarlo”. Non solo. Sarebbe importante, nell’ottica di un processo negoziale serio, che Putin e Biden “parlassero veramente di negoziati di pace” in occasione del prossimo G20 a Bali, anche se poi il presidente americano, sottolinea Marsili, “dovrà convincere l’Ucraina, ma questo è un suo problema”. (adnkronos)