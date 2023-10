Milano, 12 ottobre 2023 – RossoGargano, storica azienda pugliese di produzione e trasformazione agro-alimentare, ha ottenuto un finanziamento diretto di 6 milioni di euro grazie ad Azimut Direct, fintech del gruppo Azimut specializzata in soluzioni di finanza alternativa per la raccolta di capitali in ottica di supporto alla crescita reale delle imprese. L’operazione ha beneficiato della Garanzia SupportItalia SACE.

Il finanziamento, sottoscritto da un investitore istituzionale ed erogato in 3 tranche da 2 milioni di euro cadauna, si è composto di un format misto tra term loan ed RCF (Revolving Credit Facility): uno strumento finanziario, quest’ultimo, che si caratterizza per la grande flessibilità, anch’esso parte delle soluzioni garantibili con SupportItalia e, per sua natura, adatto all’obiettivo di sostegno del capitale circolante.

L’operazione finanziaria andrà, infatti, a potenziamento del capitale circolante, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fornitori, con un focus sul supporto alla campagna estiva di raccolta e alla fase autunnale di trasformazione del prodotto da parte dell’azienda.

RossoGargano è un marchio che racchiude la tradizione del pomodoro in Puglia: dalla coltivazione sul territorio fino alla raccolta e alla trasformazione direttamente in loco, negli stabilimenti della società tra le campagne del foggiano, con garanzia di tracciabilità della materia prima.

“La collaborazione con Azimut ci ha consentito di reperire il supporto finanziario necessario a sostenere la fase produttiva 2023 che, rispetto al 2022, prevede un aumento della quantità di materia prima trasformata di circa il 20%. Questo ci consentirà di soddisfare le sempre crescenti richieste dei nostri clienti” commenta il Dott. Domenico Demaio, Presidente di RossoGargano.

“L’operazione conferma come Azimut sia focalizzata sull’economia reale, supportando la crescita di realtà dinamiche e innovative e, al contempo, radicate sul territorio, come Rosso Gargano, eccellenza italiana dell’agro-alimentare.

Il forte coordinamento tra la nostra rete di consulenti finanziari del Team Lippolis Laruccia e l’approccio fintech del team di Azimut Direct ci hanno consentito di traguardare il progetto con successo e in tempi contenuti” aggiunge Mariangelo Tieri, Area Manager Sud Italia Macrozona Area 5 di Azimut.