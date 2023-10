Blanca 2, stasera la seconda puntata della serie con la foggiana Giannetta

FOGGIA – Secondo appuntamento stasera su Rai1 con le nuove puntate di Blanca. La prima puntata della seconda stagione andata, in onda la settimana scorsa, è stata record di ascolti: 4.041.000 telespettatori, share 23,21% contro il 16,64% del Grande Fratello su Canale 5 con 2.189.000 telespettatori.

Se in ‘Blanca’ l’abbiamo vista alla prese con un commissariato maschilista che non la considerava parte della squadra, in ‘Blanca 2’ il personaggio interpretato da Giannetta viene riconosciuta a tutti gli effetti una consulente della Polizia.

BLANCA 2, COSA SUCCEDE NELLA SECONDA PUNTATA

Si intitola “Il ladro di cani” la seconda puntata della nuova stagione di “Blanca”, la produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Nell’episodio in onda stasera 21.30 su Rai 1, Bacigalupo indaga su un giro di combattimenti tra cani, mentre Blanca si districa tra alcune questioni personali. Il suo collega Liguori, infatti, è geloso di Sebastiano e lei soffre Veronica, un’amica d’infanzia di Liguori.