Caos Iacovone, il presidente Giove lascia il Taranto e attacca il Foggia

TARANTO – Massimo Giove, presidente del Taranto calcio, avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni. Dopo le porte chiuse con il Cerignola (gara disputata a Francavilla Fontana), la squadra di Eziolino Capuano giocherà sì allo Iacovone con il Crotone, ma ancora in assenza di tifosi sugli spalti. Giove, rammaricato, descrive tutta la sua amarezza in una lettera rivolta ai tifosi: “Cari tifosi tutti, ho riflettuto a lungo prima di giungere alle mie decisioni.

In molti nelle ultime settimane si aspettavano qualche mia dichiarazione relativamente a quanto stava accadendo alla nostra squadra ed io, nonostante il mio risaputo carattere impulsivo, sono rimasto in silenzio, in attesa di risposte concrete e per il bene della società”.

“Dico anzitutto che sono deluso. Il colpo definitivo mi è giunto stamane al termine della riunione tenutasi in Prefettura, preceduta da rassicurazioni costanti a me ed alla intera tifoseria ionica, nonostante le nostre continue richieste di aggiornamento sullo stato dei lavori.

Non ci era stato detto, invece, che i lavori di messa in sicurezza dello Iacovone erano stati effettuati in maniera incompleta, superficiale, raffazzonata – sottolinea Giove – L’epilogo di oggi è noto a tutti: lo stadio rimarrà ancora chiuso. Per quanto? Neanche questo ci è noto saperlo, così come non ci è dato ancora sapere dove si disputerà la partita Taranto – Crotone, di certo, almeno questo lo sappiamo, a porte chiuse”.

E aggiunge: “Il Taranto, il mio Taranto sta disputando ormai un campionato perennemente in trasferta. I tifosi del Foggia, resisi colpevoli di un atto vandalico senza precedenti, possono felicemente assistere alle partite della propria squadra del cuore e la sua Società, che ad oggi ha subito una sola ammenda di 2000 euro ed una giornata a porte chiuse, può godere della presenza costante dei suoi numerosi tifosi”.

La missiva poi prosegue: “La nostra squadra invece, amata da altrettanti numerosi tifosi è costretta a disputare gare in trasferta ed a porte chiuse. La Lega Pro ed il suo Presidente, nonostante le nostre continue richieste, non hanno voluto sentire ragioni, “per regolarità del campionato”mi è stato detto. Spero che qualcuno un giorno, sia capace di spiegarmi cosa intendono loro per regolarità, quando Coppa Italia e Campionato sono falsati ancor prima di cominciare, iniziati in colpevole ritardo per le tante nefandezze verificatesi in estate tra retrocessioni e promozioni, radiazioni e ripescaggi, calendari compilati con le “x” in attesa delle decisioni supreme del Collegio di Garanzia, Tar e Consiglio di Stato, ma ci parlano di regolarità. In Lega Pro si dovrebbe ragionare a sistema, a tutela di tutte le società. Il mio Taranto invece è stato abbandonato a se stesso”, denuncia il presidente.