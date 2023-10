Fials Foggia: “Ai dipendenti di Universo Salute contratto Aiop e aumenti stipendiali”

FOGGIA – Sottoscritta l’intesa per l’applicazione del CCNL AIOP Case di Cura ai Lavoratori

di UNIVERSO SALUTE s.r.l. degli ospedali di Foggia e Bisceglie. Lo comunica Achille Capozzi, segretario generale della Fials Foggia. Finalmente dopo una battaglia durata tre anni ai lavoratori sarà nuovamente applicato un contratto di migliore favore rispetto a quello attuale.

Si chiude una pagina dolorosa subita dai Lavoratori che hanno superato crisi

aziendali che avevano portato il precedente gestore degli ospedali di Bisceglie e Foggia sull’orlo del baratro, con gravi rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e con penalizzazioni di tipo salariale.

Oggi voltiamo pagina e siamo impegnati con l’Amministrazione di UNIVERSO

SALUTE s.r.l. a rilanciare le attività pur sapendo che gli introiti derivanti dagli

incrementi delle rette per i pazienti de11’ex istituto Ortofrenico non sono stabili per il

futuro, essendo legati gli introiti alla permanenza di pazienti che stanno diminuendo a causa dei decessi e non è possibili sostituirli con inserimento di nuovi pazienti con analoga patologia.

Sentiamo anche in questa occasione di ringraziare il Presidente Michele Emiliano per aver mantenuto un impegno assunto nel 2020 con i Lavoratori di UNIVERSO

SALUTE s.r.l.

Per effetto dell’accordo odierno ai lavoratori sarà applicato con le retribuzioni di OTTOBRE 2023 il nuovo CCNL AIOP C.d. C. e corrisposte le differenze retributive relative ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE e Tredicesima mensilità 2022. Mentre entro MARZO 2024 saranno riconosciute le differenze stipendiali sulle retribuzioni dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGO STO e SETTEMBRE 2023.

Infine su richiesta sindacale, atteso il mancato riconoscimento della “UNA TANTUM” contrattuale, UNIVERSO SALUTE si è impegnata a valutare la possibilità di erogarla per un importo pari a C 200 (duecento / 00) dopo una verifica dell’andamento economico aziendale da tenersi a GIUGNO 2024. Lo riporta assocarenews.it.