Le guerre lontane e il pacifista impostore

Non è la prima volta che assistiamo attoniti ad un a guerra scoppiata alle porte dell’Europa, ma forse è la più grave dal termine dell’ultimo conflitto mondiale.

Se poi allo scontro fra Russia e Ucraina aggiungiamo la guerra asimmetrica o per meglio dire terroristica che sta conducendo Hamas contro Israele c’è da temere per il peggio.

La posizione del governo italiano attuale, ma anche dei due precedenti, è sempre stata di vicinanza concreta all’aggredito, cioè attraverso l’invio di armi. Di conseguenza è evidente che la maggioranza degli italiani rappresentata dai partiti di governo, più quelli rappresentati dal maggior partito di opposizione, cioè il PD e con in aggiunta il terzo Polo, sono dello stesso parere.

Allo stesso tempo, la discussione nel dibattito pubblico e mediatico è sempre molto animata e diversificata per la complessità del tema, come è giusto sia in un paese civile e democratico, in cui tutte le opinioni sono legittime e benvenute. Infatti, sia con riferimento all’aggressione russa che a quella di Hamas, la condanna è più o meno unanime e d’altro canto però non lo è altrettanto la motivazione e questo sfocia nel diverso approccio che lo stato italiano dovrebbe manifestare nei confronti delle aggressioni medesime.

Coloro i quali tendono a comprendere se non giustificare le aggressioni medesime, sono per la rinuncia all’invio di armi, coloro i quali viceversa non vi trovano alcuna giustificazione, sono evidentemente di parere opposto.

Naturalmente su questo si potrebbe discutere per ore e probabilmente non si giungerebbe comunque ad una soluzione, poiché le ragioni storiche dei conflitti sono sempre molto complesse e poi alla fine ognuno la storia se la legge come vuole, anche se così non dovrebbe essere. Inoltre, dietro queste rappresentazioni teoriche vi sono sempre interessi di parte malcelati o anche egoistici, pur se comprensibili e perfettamente legittimi.

Come si può condannare o comunque criticare l’onesto cittadino che fatica a tirare avanti con l’inflazione e l’aumento delle bollette o del carburante e quindi preferisce ne rimanessimo fuori? D’altro canto, però una contraddizione va assolutamente messa in rilievo.

Si può essere favorevoli o anche contrari all’aiuto concreto ai paesi invasi, ad esempio con l’invio di armi e denaro, ma se si è contrari non significa essere pacifisti.

Anzi il contrario. Il pacifista è colui il quale, se aggredito, rinuncia alla difesa della propria persona, in ragione del perseguimento di un alto valore morale, quale può essere la non violenza o l’amore universale, non alla difesa della persona altrui, quando è attaccata quest’ultima.

La differenza è naturalmente abissale. In quest’ultimo caso, l’asserito pacifista è solo un vile e un connivente.

In parole più semplici, se per strada assisto inerme ad un adulto che picchia selvaggiamente un minore o una donna o al furto di un’auto altrui, è inutile che mi spacci per pacifista, cioè una figura nobile e generosa, essendone esattamente l’opposto.

Ciò premesso è evidente che qualsiasi italiano il quale,pur legittimamente, ritenesse che l’Italia dovrebbe rimanere inerme se non neutrale verso questi conflitti non è,e non può essere, un pacifista poiché non è lui ad essere stato attaccato, e se lo rivendica, cioè rivendica come pacifista la sua posizione, è solo un impostore. Detto questo ne andrebbe anche valutata oggettivamente l’utilità concreta di questaneutralitàinteressata mavenduta per pacifismo.

A questo proposito un famoso detto di cui è incerta l’origine recita: “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare“.

A cura di Lorenzo D’Apolito, 12 ottobre 2023