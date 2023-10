Suicida a 12 anni ripreso in video TikTok: carabinieri intimano di cancellarlo

ROMA – Un suicidio di un 12enne è stato ripreso da diversi minorenni presenti: i carabinieri li hanno identificati tutti, intimando loro di eliminare le immagini. La vicenda, avvenuta a Roma, è riportata da Repubblica.

I militari intervenuto in piazza dei Mirti a Centocelle, dove martedì pomeriggio un ragazzo di 12 anni si è lanciato dalla terrazza di casa, secondo quanto scrive Repubblica, non hanno perso di vista i tanti adolescenti che hanno assistito alla scena. Un gruppo di ragazzine, per caso, mentre stava facendo un video TikTok avrebbe immortalato il volo del bambino: e il video sarebbe immediatamente girato nelle chat.

I carabinieri hanno spiegato ai giovani che andava cancellato e che se lo avessero diffuso, avrebbero rischiato una denuncia. Repubblica riporta poi un presunto ritardo nei soccorsi: secondo i genitori il 118 sarebbe arrivato dopo 30 minuti. Lo riporta l’agenzia Lapresse.