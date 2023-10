Universo Salute, ecco la proposta per il nuovo contratto per i lavoratori di Foggia e Bisceglie

Foggia – All’indomani dell’incontro con le Organizzazioni Sindacali del 10 ottobre scorso, in ragione della delibera n. 1066/2022 e 1293/2022 della Regione Puglia e del recepimento da parte delle ASL Foggia e Bat delle nuove tariffe, Universo Salute ha formulato la propria proposta ai lavoratori dipendenti applicando il CCNL AIOP/ARIS Case di Cura, con decorrenza dal 1° ottobre 2022.

“Il CCNL – si legge nella nota inviata all OO.SS. – sarà applicato, quale condizione di miglior favore, ai dipendenti sottoscrittori l’accordo individuale di cambio del CCNL con l’assistenza del sindacato. In caso di sottoscrizione dell’accordo individuale di cambio del CCNL, ai lavoratori ex CDP attualmente in organico saranno riconosciute la categoria di inquadramento e la posizione economica che possedevano nel mese di agosto 2020 (fatti salvi gli eventuali aumenti di livello individuali nelle more ottenuti), mentre ai lavoratori assunti dopo il 1/10/2017 saranno riconosciute la categoria di inquadramento e la posizione economica confacenti alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte secondo lo schema di armonizzazione contenuto negli allegati A, B e C del CCNL Aiop RSA.

In caso di sottoscrizione dell’accordo individuale di cambio del CCNL, inoltre, – prosegue la nota – Universo Salute manifesta la disponibilità, ferma restando l’applicazione ex novo del CCNL con decorrenza 1° ottobre 2023, a riconoscere convenzionalmente, quale condizione di miglior favore individuale, ai lavoratori, con riferimento alla progressione orizzontale di cui all’art. 48, lettera B) del CCNL, la anzianità maturata dall’1 ottobre 2020, se in forza alla suddetta data, o, altrimenti, dalla data di assunzione, se successiva alla suddetta data, sempre nel rispetto di tutti i requisiti ivi contemplati, in ogni caso senza riconoscimento di arretrati economici.

Universo Salute, come corrispettivo per l’accettazione individuale del cambio di CCNL, manifesta la disponibilità a corrispondere ai singoli lavoratori un importo, al lordo delle ritenute di legge, pari alla differenza tra la retribuzione percepita al lordo delle ritenute di legge e quella prevista al lordo delle ritenute di legge, per il corrispondente livello di inquadramento, dal CCNL AIOP ARIS Strutture Sanitarie, per i mesi da ottobre 2022 (compresi i tre ratei di tredicesima 2022) a settembre 2023; il suddetto importo sarà corrisposto con le seguenti modalità: 3/12 (compresa la differenza sui tre ratei di tredicesima 2022) contestualmente al pagamento della retribuzione di ottobre 2023 e i restanti 9/12 entro e non oltre il 10 aprile 2024 (retribuzione marzo 2024).

Universo Salute – viene infine specificato nella proposta – in caso di andamento positivo della redditività aziendale nel 2024, manifesta la disponibilità a corrispondere, nel mese di giugno 2024, ai lavoratori ex CDP che saranno ancora in forza alla suddetta data, un importo di €. 200,00, a titolo di liberalità ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR e Circolare AdE n. 59/2008, par. 16, mediante buoni rappresentativi di beni o servizi”. Ciò premesso, Universo Salute manifesta la disponibilità a sottoscrivere gli accordi individuali già nelle prossime ore, al fine di rendere operativo il cambio del CCNL nei confronti dei lavoratori sottoscrittori dell’accordo già a decorrere dal mese in corso.

Inizia dunque una nuova fase per i lavoratori delle sedi di Bisceglie e Foggia di Universo Salute, ai quali sarà applicato un contratto migliorativo rispetto a quello attuale, al culmine di un confronto durato tre anni, in cui la Regione Puglia ha comunque dimostrato obiettiva analisi e valutazione al fine del corretto settings dei pazienti ex ortofrenici e del nuovo corso che questa opera storica dovrà assumere per il futuro, confermando quanto annunciato, nel 2020, dal governatore Michele Emiliano e dal vicepresidente Raffaele Piemontese.