Manfredonia. Perde il controllo a alta velocità: morto 38enne sulla SS89

Manfredonia. Verso le ore 14.30 si è verificato un grave incidente autonomo sulla Strada Statale 89 Garganica, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia, precisamente al km 171,700, in località Manfredonia, in provincia di Foggia.

Un uomo di 38 anni, alla guida di una vettura che procedeva a una velocità estremamente elevata, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’impatto è stato talmente violento da rendere l’auto irriconoscibile, con gravi danni strutturali e parti del veicolo completamente distrutte. L’uomo è deceduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la strada in direzione Manfredonia quando, probabilmente a causa dell’alta velocità e di una manovra errata o di un possibile fattore esterno, ha perso il controllo del veicolo. Il tratto di strada su cui è avvenuto l’incidente è conosciuto per essere pericoloso, specialmente se affrontato a velocità elevate. Le indagini della polizia stradale, già sul posto, si concentreranno anche su questi aspetti per ricostruire l’esatta dinamica.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, allertati da automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Oltre al personale medico, sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha immediatamente messo in sicurezza l’area, chiudendo temporaneamente il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.