Tatiana Pugliese, sorella di Natasha, la giovane deceduta il 4 settembre durante un intervento chirurgico agli Ospedali Riuniti di Foggia, esprime rammarico per le aggressioni subite dai medici da parte dei suoi familiari. In quei momenti di dolore, i suoi parenti, ora indagati insieme ai medici del reparto di Chirurgia Toracica, hanno reagito con violenza alla tragica perdita.

Durante la trasmissione “FarWest” su Rai3, condotta da Salvo Sottile, il direttore generale del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone, ha fatto un’affermazione sorprendente, concordando con la famiglia Pugliese in merito alla gestione delle comunicazioni riguardanti le condizioni di Natasha. Pasqualone ha ammesso che, soprattutto nel Sud, esiste la tendenza a non fornire tutte le informazioni ai familiari. “In altre regioni, se manca una comunicazione si viene licenziati. Credo alla famiglia su questo punto, anche se i medici affermano di aver detto tutto”, ha dichiarato il direttore generale.

Tatiana Pugliese ha raccontato di aver scoperto la morte della sorella solo con l’arrivo della polizia, circa un’ora e venti minuti dopo il decesso. Da quel momento, la situazione è degenerata in atti di violenza nei confronti del personale medico, un gesto che la stessa Tatiana riconosce come ingiustificabile. Tuttavia, la famiglia e la direzione dell’ospedale restano in disaccordo su altri aspetti. I familiari mostrano messaggi inviati da Natasha alle 17:38, in cui affermava di sentirsi bene, corredati da una foto che mostrava una saturazione al 99%.

Dall’altra parte, la direzione dell’ospedale parla di un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche di Natasha, che ha spinto i medici a tentare un intervento d’urgenza per ridurre una stenosi, un’ostruzione alla trachea causata da una precedente tracheotomia.

La situazione è degenerata tra le 19 e le 21 del 4 settembre. “Ci hanno detto che mia sorella ha iniziato a sanguinare. Alle 22 sono entrata nella sala operatoria e ho trovato Natasha morta, sola su un lettino, con la stanza perfettamente pulita”, racconta Tatiana.

Lo riporta Marchiodoc.it