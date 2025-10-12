Addio a Don Gernaldo Conti: “È con San Luigi Orione, nell’Alto dei Cieli al cospetto di Dio”

Foggia – La camera ardente è stata allestita nella Cappella di San Luigi Orione, adiacente al Santuario della Madonna Incoronata, sotto i portici, accanto all’Auditorium dedicato a Don Orione. Proprio qui, in un giorno di intensa spiritualità che riunisce tutti i catechisti della Diocesi di Foggia, migliaia di fedeli hanno reso omaggio a Don Gernaldo Conti, spirato serenamente alle 1:10 della notte.

Il sacerdote si è spento nel giorno dedicato al suo “santo preferito”, Carlo Acutis, al quale aveva dedicato un libretto dal titolo “Carlo Acutis e l’Eucaristia”, esposto accanto alla sua salma. Come ha ricordato Don Gaetano Ceravolo durante la prima Messa mattutina, Don Gernaldo nutriva un amore speciale per i giovani, che considerava “l’ossigeno del futuro”.

Una vita di fede, servizio e amore

Tra le mani, Don Gernaldo stringe il suo inseparabile rosario e “Il Vangelo di Gesù”. Fino all’ultimo istante, dalla sua carrozzina motorizzata, continuava a pregare e a vivere la fede con straordinaria energia, sostenuto dall’affetto dei confratelli orionini.

Il suo amico di lunga data, Giuseppe Saldutto, Vicepresidente dell’Associazione “Pro Padre Pio – L’Uomo della Sofferenza” di Torino, lo ricorda così:

“Don Gernaldo era una guida spirituale, un punto fermo. Una volta gli chiesi di diventare mio padre spirituale e lui, con umiltà, rispose: non sono in grado. Ma per me lo è sempre stato. Quando mi chiamava nel Santuario, mi presentava come il giornalista di Padre Pio… e io mi sentivo il più forte del mondo.”

Saldutto rievoca anche un episodio emblematico: una rapina subita nel maggio del 2015, quando tre uomini armati fecero irruzione nel Santuario. Don Gernaldo, con la sua dolcezza, riuscì a disarmare la paura e a calmare i malviventi, che andarono via senza ferire nessuno. “Li aveva perdonati”, racconta Saldutto, “e quando lo fotografai dopo l’interrogatorio, sorrideva alla vita”.

Un sacerdote instancabile

Don Gernaldo non si è mai arreso, neanche nei momenti di sofferenza. Dopo un recente ricovero, era tornato a celebrare Messa, fino a quando la salute non ha ceduto. Il suo ultimo giorno terreno è stato vissuto, come sempre, nella preghiera.

“Stanotte mentre moriva il mio don,” scrive Saldutto, “una voce mi diceva di tornare a Foggia. Forse voleva che fossi lì, per l’ultimo incontro, per un’altra ferita d’amore nella guerra della fede. Grazie, Don Gernaldo. Arrivederci.”

Cinquant’anni di sacerdozio e di amore per la Chiesa

Il 2 ottobre scorso, nella Cappella di San Luigi Orione, Don Gernaldo aveva celebrato i suoi 54 anni di sacerdozio, insieme ai confratelli Don Gaetano Ceravolo e Don Natale Fiorentino. Era nato a Mondavio (Pesaro-Urbino) il 14 marzo 1942.

Prima professione: 1964

Professione perpetua: 1969

Ordinazione sacerdotale: 2 ottobre 1971

Nel corso della sua vita ha svolto numerosi incarichi in tutta Italia:

Messina , dove studiò Teologia;

Palermo , come educatore e insegnante;

Reggio Calabria , come consigliere e vicario del Fondo Versace;

Dal 1981 in Capitanata, a Foggia, come parroco e direttore della Parrocchia Santa Maria della Croce.

Negli anni ’90 ricoprì incarichi a Roma, come Direttore della Pastorale Giovanile e Vicario Provinciale. Successivamente tornò a Foggia, dove divenne Direttore e Parroco del Santuario dell’Incoronata, luogo mariano tra i più importanti al mondo, meta di pellegrinaggi da ogni continente.

Il Santuario e il legame con Padre Pio

Il Santuario della Madonna Incoronata è un luogo sacro unico, dove — secondo la tradizione — la Vergine apparve nell’anno 1001. Lo stesso Padre Pio da Pietrelcina vi sostò due giorni nel 1916 per ricevere una benedizione speciale. Durante la Seconda guerra mondiale, il Santuario fu distrutto dai bombardamenti, ma grazie ai figli spirituali di San Luigi Orione e alla guida ispirata di Padre Pio, fu ricostruito negli anni ’60.

Don Gernaldo Conti è stato uno degli ultimi testimoni viventi di quella eredità spirituale, custode di una tradizione di fede e amore per la Madonna Incoronata.

Il funerale di Don Gernaldo Conti si terrà lunedì 14 ottobre alle ore 15.30 presso il Santuario della Madonna Incoronata di Foggia.

Una comunità intera si stringe nel ricordo di un uomo di Dio, di un pastore instancabile e di un sacerdote che ha vissuto con umiltà, gioia e fede autentica fino all’ultimo respiro.