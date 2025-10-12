Edizione n° 5851

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Home // Cerignola // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: "Chi sa qualcosa, aiuti questa donna"

GENNARO Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”

"A Cerignola siamo tutti devoti della Madonna di Ripalta. E la Madonna certamente vuole la conversione di chi percorre strade sbagliate"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Cerignola // Cronaca //

“Tra poco la Madonna uscirà da questo Duomo per ritornare al suo Santuario sull’Ofanto. La saluteremo con commozione e chi potrà la accompagnerà lungo il cammino. Siamo in tanti questa mattina. Il Duomo è gremito, come sempre in questa occasione.

E allora, davanti alla Madonna, vorrei rivolgere un appello, e vi prego di diffonderlo, in modo tale che possa arrivare ai veri destinatari.

C’è una mamma a Cerignola che sta piangendo perché il figlio è sparito da un anno. È la mamma di Gennaro Fiscarelli. Non sa se è vivo o è morto. Non avendo notizie da un anno, teme che sia stato ucciso per motivi che non sappiamo. Chiede di poter ritrovare almeno il suo corpo, chiede di avere almeno un luogo dove poterlo piangere. Chi sa qualcosa, aiuti questa mamma. Anche in forma anonima, faccia arrivare un messaggio a lei oppure alle forze dell’Ordine.

A Cerignola siamo tutti devoti della Madonna di Ripalta. E la Madonna certamente vuole la conversione di chi percorre strade sbagliate. La Madonna, soprattutto, vuole che alla mamma di Gennaro sia dato almeno questo conforto.”

Questo l’appello che Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo di Cerignola, ha rivolto ai fedeli della città riuniti in Cattedrale questa mattina per la celebrazione eucaristica, sulla scomparsa del giovane Gennaro Fiscarelli.

 

