Casarano travolgente: Chiricò illumina il derby, Cerignola al tappeto 3-0

TRIS Casarano travolgente: Chiricò illumina il derby, Cerignola al tappeto 3-0

CASARANO – Il derby del Salento parla rossazzurro. Il Casarano stende l’Audace Cerignola con un netto 3-0

Maiuri: "Contro il Casarano voglio un Cerignola combattivo e determinato"

Vincenzo Maiuri, tecnico del Cerignola - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Cerignola // Primo piano //

CASARANO – Il derby del Salento parla rossazzurro. Il Casarano stende l’Audace Cerignola con un netto 3-0 e conquista tre punti pesanti che consolidano il secondo posto nel Girone C di Serie C, alle spalle solo del Benevento. Una gara decisa dalla classe senza tempo di Cosimo Chiricò, autore di una doppietta da applausi nella ripresa, e dalla rete finale del giovane Zanaboni, che ha chiuso definitivamente i conti nel recupero.

La partita

Dopo un primo tempo equilibrato, ricco di occasioni da una parte e dall’altra, il match si accende nella seconda metà. Il Cerignola spreca con Cuppone due opportunità importanti, e come spesso accade, viene punito al primo errore.

Al 22’ della ripresa, Chiricò riceve un filtrante perfetto da Ferrara, controlla e infila il portiere ospite con un sinistro chirurgico all’angolino. Lo stadio “Capozza” esplode. Passano dieci minuti e il fantasista ex Foggia si ripete con una prodezza balistica, un destro a giro dal limite che si insacca imparabilmente: 2-0 e applausi a scena aperta.

Nel finale, con gli ofantini ormai sbilanciati alla ricerca del gol della speranza, arriva anche il tris: al 50’, Zanaboni devia sotto misura un assist del baby Cerbone (classe 2007), firmando la festa casaranese.

Analisi e prospettive

Per il Cerignola è il secondo k.o. consecutivo, un momento difficile che però non deve trasformarsi in crisi. Gli uomini di Pazienza pagano le troppe disattenzioni difensive e la scarsa concretezza sotto porta.

Di tutt’altro umore il Casarano di Laterza, che continua a sorprendere per organizzazione e cinismo. Con un Chiricò in versione deluxe, i salentini dimostrano di avere ambizioni importanti e un’identità tattica chiara.

Prossimi impegni

L’Audace tornerà al “Monterisi” domenica prossima per sfidare la Cavese (ore 17.30), alla ricerca del riscatto.
Il Casarano, invece, sarà protagonista di un nuovo derby: sabato 18 ottobre, sempre al “Capozza” (ore 14.30), arriverà il Foggia, in una sfida che promette scintille.

Marcatori: Chiricò (67’, 77’), Zanaboni (90’+5)
Risultato finale: Casarano 3 – Audace Cerignola 0
Arbitro: Matteo Gualtieri (Asti)

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

