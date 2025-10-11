Dal Molise arriva un’importante proposta destinata a rilanciare i collegamenti aerei del Sud: attivare una rotta di linea tra l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e la capitale Roma. A farsi promotrice dell’iniziativa è Uiltrasporti Molise, che ha inviato una richiesta formale alla compagnia Aeroitalia, alle Regioni Puglia e Molise e ad Aeroporti di Puglia, chiedendo di valutare concretamente la possibilità di istituire il nuovo collegamento.

L’idea si inserisce nel più ampio quadro del progetto “Molise Vola”, un programma di mobilità integrata pensato per migliorare l’accessibilità del territorio molisano e favorire lo sviluppo del trasporto aereo regionale, in particolare per le aree del basso Molise e della Capitanata. Secondo i promotori, l’apertura di un volo Foggia–Roma non rappresenterebbe solo una nuova opportunità di viaggio, ma un tassello strategico per il riequilibrio infrastrutturale del Mezzogiorno.

Lettera a Aeroitalia, Regioni e Aeroporti di Puglia

La Uiltrasporti ha indirizzato la propria richiesta all’assessora ai Trasporti della Regione Puglia Debora Ciliento, al consigliere regionale molisano Vincenzo Niro, al presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile e all’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri.

Nel documento, firmato dal segretario provinciale Uiltrasporti Foggia Antonio Montereale e dal coordinatore provinciale Uiltrasporti Molise Nicola Gabriele Scafa, si sottolinea come l’attuale rete di collegamenti rapidi tra il basso Molise, la Capitanata e la Capitale sia fortemente limitata, con pesanti ripercussioni sulla mobilità di lavoratori, studenti e cittadini che si spostano per motivi sanitari, istituzionali o professionali.

“L’attuale limitata offerta di trasporti veloci rende difficoltoso raggiungere Roma in tempi compatibili con le esigenze quotidiane di tanti cittadini del nostro territorio – spiegano Montereale e Scafa –. L’attivazione di una rotta Foggia–Roma rappresenterebbe una soluzione concreta e strategica per garantire tempi di percorrenza ridotti, migliorando la continuità territoriale e riequilibrando la connettività del Mezzogiorno”.

Un’opportunità per il Gino Lisa e per il basso Molise

Per i promotori, l’iniziativa potrebbe rafforzare il ruolo dell’aeroporto “Gino Lisa” come punto di riferimento non solo per la provincia di Foggia, ma anche per le aree limitrofe del Molise e della Campania settentrionale. La proposta arriva in un momento cruciale, con Aeroitalia pronta a subentrare alla Lumiwings nella gestione dei voli da e per lo scalo foggiano, dopo la fase di avvio delle operazioni avvenuta nel 2023.

“Il collegamento Foggia–Roma – si legge nella nota – si configurerebbe come un servizio di interesse pubblico, in grado di assicurare una connessione efficiente con i principali hub nazionali e internazionali, rafforzando al contempo l’integrazione economica e sociale tra la provincia di Foggia, il basso Molise e il resto del Paese”.

Un progetto che guarda oltre la semplice dimensione del trasporto aereo: la rotta potrebbe diventare una leva di sviluppo economico e turistico, favorendo nuovi investimenti, l’attrattività dei territori interni e la crescita dell’occupazione locale legata ai servizi aeroportuali e al turismo di prossimità.

Uiltrasporti: “Pronti a un tavolo tecnico operativo”

La Uiltrasporti si è dichiarata sin da subito disponibile a un incontro tecnico con tutti i soggetti coinvolti per valutare modalità operative, sostenibilità economica e prospettive di attuazione del nuovo collegamento.

“Riteniamo – spiegano ancora Montereale e Scafa – che un’azione congiunta tra istituzioni, compagnie aeree e realtà territoriali possa consentire la realizzazione di tale collegamento in tempi rapidi, in linea con gli obiettivi di coesione territoriale e mobilità sostenibile promossi dalle politiche nazionali ed europee”.

Il sindacato, da tempo impegnato sul fronte della mobilità integrata, sottolinea come il rilancio del Gino Lisa debba passare da un’offerta di voli stabile e calibrata sui reali bisogni del territorio. La connessione con Roma – aggiungono – rappresenterebbe “una scelta di buon senso e una risposta concreta alle esigenze di migliaia di cittadini, oggi penalizzati da collegamenti limitati e tempi di percorrenza troppo lunghi”.

Un segnale politico e territoriale

La proposta lanciata dal Molise, e raccolta con interesse anche da ambienti pugliesi, potrebbe dunque trasformarsi in un nuovo capitolo per lo scalo foggiano, simbolo di una battaglia per la mobilità e la coesione territoriale che va avanti da anni.

Il futuro del “Gino Lisa”, oggi al centro di una nuova stagione di rilancio, passa anche da queste iniziative condivise tra regioni e sindacati. L’obiettivo è chiaro: rendere il Mezzogiorno più connesso, competitivo e accessibile.

Fonte: FoggiaToday.it